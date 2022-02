Louise Penny: elle écrit au meurtre

1 / 5

Dominique Lafond

Three Pines, la ville imaginaire de Louise Penny

Dans les romans de Louise Penny, le sémillant village de Three Pines est un lieu où tout peut repartir de zéro. Cet endroit fictif bucolique inspiré de la municipalité québécoise de Knowlton, où vit l’autrice, offre un décor typiquement canadien avec sa neige qui crisse sous les pas, l’odeur du bois qui brûle, ses rues peuplées d’excentriques grégaires, ses portes jamais verrouillées. C’est là que la psychologue montréalaise Myrna Landers a ouvert une librairie à l’ancienne, que Gabri et Olivier – couple aussi charmant que querelleur – ont ancré leur auberge de rêve, et que Armand Gamache, détective de génie de la Sûreté du Québec, s’installe avec sa femme.

Three Pines est aussi, fort probablement, la capitale québécoise du crime. On y a commis assez d’homicides pour alimenter 17 romans policiers publiés entre 2005 et 2021. Parmi eux, on compte un artiste abattu à l’arc de chasse, une femme écrasée par une statue de marbre, un participant à une séance de spiritisme apparemment mort de peur. Mais il ne s’agit pas pour autant de récits d’horreur, aux pages gorgées de sang et de membres disloqués. Ils sont plutôt à mi-chemin entre énigmes de salon et thrillers psycho­logiques, où les pulsions macabres de l’être humain sont contenues par la chaleur et la gentillesse du village.

«L’idée qui traverse ces romans est que, si on n’est jamais à l’abri du malheur, il est toujours possible de préserver son équilibre émotionnel et spirituel grâce à l’entourage, explique Louise Penny. De vilaines choses se produisent à Three Pines. Certains meurent, parfois violemment, mais la communauté survit, portée par ce sentiment d’appartenance et d’amitié.»

C’est là une recette populaire qui a fait de Louise Penny l’Agatha Christie de notre siècle. «Je cherchais un lieu sûr, explique-t-elle. Pas nécessairement pour mon être physique, mais pour mon cœur et mon esprit. J’ai donc imaginé Three Pines comme un lieu protégé. Et je me suis dit qu’il y en avait sûrement d’autres à partager le même sentiment.»

Elle a eu raison: les ventes de ses livres, qui trônent régulièrement au sommet des ventes et sont traduits en 29 langues, atteignent 10,8 millions d’exemplaires. Hillary Clinton, l’une de ses plus ferventes admiratrices, n’a pas hésité à confier que ses romans l’avaient aidée à surmonter l’humiliation et le dégoût qui avaient accompagné sa défaite à l’élection présidentielle américaine de 2016.

