10 légendes urbaines qui se sont avérées être vraies

Quelques mois plus tard, son masque à gaz et son vêtement ont été retrouvés dans les bois, accompagnés d’une note mystérieuse plaidant son côté inoffensif et son incapacité à endurer plus longtemps la perception d’être un monstre. Suicide ou simple abandon du personnage, sa disparition demeure toujours un mystère.

Armoires à pharmacie meurtrières

En 1992, le film Candyman s’est démarqué comme l’un des films d’horreur les plus effrayants jamais produits. Dans une des scènes les plus célèbres, un esprit maléfique dont l’une des mains est munie d’un crochet apparaît par l’armoire à pharmacie du personnage principal.

Et pour ajouter quelques couches à l’épouvante, on a reconnu que cet accès par l’armoire à pharmacie n’était pas que fictif. Cela se serait produit à Chicago, en 1987, quand Ruthie McCoy a été assassinée par un groupe d’intrus ayant pénétré dans son domicile par le trou destiné à cette armoire à pharmacie. Le projet immobilier miteux Grace Abbott, dans lequel vivait Ruthie McCoy, a été construit avec des trous dans les murs pour placer ces armoires à pharmacie, seules fines barrières entre les appartements adjacents. L’histoire de Candyman s’inspire surtout de la nouvelle The Forbidden. Le réalisateur a également puisé dans “They Came in Through the Bathroom Mirror,” un rapport journalistique détaillé du meurtre horrible dans ce projet immobilier.

