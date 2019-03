17 photos sur la transformation de Meghan Markle en duchesse de Sussex

Comme on peut le voir, Meghan Markle aime les shorts courts et les souliers à talon aiguille pointus. C’était du moins son choix, lorsqu’on l’a prise en photo, en mai 2016, au Gala du 25e anniversaire des P.S. Arts de Los Angeles.

9 / 17

Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock

La nouvelle petite amie du Prince Harry

C’est cette photo, prise en septembre 2016, qui marque les débuts officiels de la relation entre Meghan et le prince Harry. Son style classique – un tailleur pantalon et des cheveux lisses et droits – annonce l’allure plus sage de la future duchesse de Sussex.