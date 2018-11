Meghan Markle enceinte : 13 règles royales qu’elle doit suivre

4 / 13

Et fini les voyages

On déconseille aux femmes enceintes de voyager au cours du troisième trimestre. Mais pour les membres de la famille royale, cette mise en garde couvre toute la grossesse – en particulier les voyages à l’étranger.

Meghan Markle enceinte pourrait cependant avoir une légère marge de manœuvre. La nouvelle de sa grossesse a été annoncée tout juste avant qu’elle et le prince Harry ne s’envolent pour une tournée en Australie, et on peut supposer qu’elle rentrera en Angleterre pour accoucher.