Voir, entendre et expérimenter: nos suggestions de septembre

CAMELLIA-SINENSIS.COM

Dégustation de thé

Éduquer les participants sur les différents aspects du thé – l’histoire, la culture, la préparation, la dégustation et les accords mets-thé – tels sont les objectifs des ateliers de dégustation de la maison Camélia Sinensis. Basée à Montréal, la célèbre maison de thé se spécialise depuis un quart de siècle dans la sélection et la vente de thés de haute qualité provenant des quatre coins du monde. Parmi nos découvertes, celle-ci offre l’occasion d’explorer le monde fascinant du thé, d’en apprendre davantage sur ses origines, ses différentes variétés et ses méthodes de préparation, le tout guidé par des experts passionnés. De nombreux ateliers sont au menu, selon l’expérience souhaitée.

camellia-sinensis.com/fr/ateliers

Voici comment préparer le thé parfait (chaque fois!)

Une boutique sans plastique

À l’ère de la remise en question du suremballage et des initiatives zéro déchet qui font de plus en plus d’adeptes, l’entreprise québécoise ATTITUDETM a le vent dans les voiles. Après avoir innové avec les produits de soins pour la peau OceanlyTM (à l’emballage biodégradable) voilà que l’entreprise revenait en force au printemps avec une boutique (sur la rue Saint-Denis à Montréal) au concept innovateur: une expérience de magasinage axé sur le bien-être avec des produits de beauté entièrement conçus au Québec, sans plastique et végans. ATTITUDETM a également ajouté depuis peu une nouvelle gamme de maquillage sans plastique toujours sous la bannière OceanlyTM: des produits incroyablement faciles à utiliser et à personnaliser selon son rituel maquillage quotidien.

ca.attitudeliving.com

Savez-vous comment réduire votre empreinte plastique?

SOURCE HABITAT 67

Visite Habitat 67

Peu de gens sont au courant, mais depuis 2017 les visiteurs qui ont la nostalgie des années 1960 peuvent s’offrir une incursion dans le passé en sillonnant les environs d’Habitat 67. Un guide vous emmène pendant 90 minutes à travers l’installation toute de béton conçue (unique en son genre à travers le monde) pour découvrir ses différents espaces, ses passerelles, ses rues piétonnes et ses terrasses suspendues. Cet ensemble patrimonial situé sur la Cité du Havre qui fut créé par l’architecte Moshe Safdie dans le cadre de l’exposition universelle de Montréal, bénéficie d’une vue unique sur le fleuve, le centre-ville et le Vieux-Port de Montréal. On termine en beauté par la visite de l’appartenant de l’architecte (qui n’est malheureusement pas meublé!) restée tel quel depuis sa construction.

www.habitat67.com

Robot masseur

Pas besoin de parler, simplement d’indiquer sur le petit écran l’intensité souhaitée, de sélectionner la musique d’ambiance… et le tour est joué! Une petite «paume» habillée d’un silicone médical – dont la texture est proche de la main humaine – au bout d’un bras articulé procède au massage. On arrive dans la salle pour une séance de 45 minutes et il suffit de suivre les instructions simples sur la borne d’accueil. Toutefois, ses compétences sont pour le moment limitées au dos. Inventé en France par un ingénieur en robotique, une docteure en informatique et intelligence artificielle et un kinésithérapeute, le premier robot masseur est né. Pour les intéressés, les deux seuls robots masseurs se trouvent à Euro-Spa à Saint-Ignace-de-Stanbridge.

www.euro-spa.com

PHOTO: TIMOTHY HURSLE

Authentique glamping

Conçus de manière écologique, en utilisant des matériaux durables et en respectant l’environnement naturel qui l’entoure, les chalets du Repère Boréal sont nichés au cœur d’une forêt luxuriante et offrent à leurs occupants une intimité complète avec la nature. Décoré avec style, l’intérieur des chalets est confortable et pratique. On y trouve une petite cuisine entièrement équipée pour préparer les repas et une terrasse extérieure pour profiter de l’air frais. Plusieurs options s’offrent aux visiteurs: un «perchoir sur le Saint-Laurent» ou un «cocon en nature». Également, le spa nordique est inclus dans le séjour, pour une expérience relaxante complète. On peut également faire de la randonnée sur les sentiers ou s’offrir une séance de massage dans la nature. Le pavillon d’accueil offre des produits locaux pour se sustenter, à apporter dans son chalet ou à manger sur place.

www.repereboreal.com

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!