Nos suggestions d’activités gratuites cet hiver

Parcours ludiques à travers le Québec

Faire une promenade, ce n’est pas seulement marcher en suivant les nouveaux parcours ludiques. Téléchargez une application et partez à l’aventure. Écoutez l’histoire, réfléchissez, réalisez des défis aux stations de jeux et d’énigmes, observez et bougez afin de résoudre la quête qu’on vous propose!

Que ce soit dans un parc, un centre commercial ou dans un quartier d’une ville, l’expérience vous plaira! Certains parcours sont payants, mais d’autres sont gratuits. Comme les parcours Mission: Sauver Noël (à Saint-Hyacinthe, à Saint-Georges-de-Beauce, à Saint-Lambert-de-Lauzon) et La confrérie Marquette (à Montréal). Surveillez leur site internet pour plus de détails et pour connaître les prochains parcours!

