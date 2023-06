En voiture sur les routes sinueuses de Charlevoix

S’il y a une région toute désignée pour tester les plaisirs de la conduite automobile, c’est bien Charlevoix. Avec des routes sinueuses et escarpées qui nous dévoilent des paysages à couper le souffle à chaque tournant, on a tôt fait de mettre les fonctionnalités de ce petit VUS à l’épreuve. Et pour le plaisir, une gastronomie locale savoureuse et de nombreuses activités culturelles et de plein air. Notre escapade dans cette belle région vous donnera certainement le goût de prendre la route du fleuve.

© Brody White

L’été est une invitation au voyage en voiture – notre magazine de juillet propose d’ailleurs un road trip à travers le Canada, d’est en ouest, afin d’y découvrir des lieux historiques incontournables pour chaque province. En mai dernier, j’ai eu la chance d’essayer la nouvelle Trax Adventure de Chevrolet en participant à un voyage de presse organisé dans la magnifique région de Charlevoix. J’ai pu apprécier le plaisir d’être à bord d’une telle voiture et de tester ses fonctionnalités, aussi bien sur les routes étroites du vieux Québec – à l’européenne – que sur les côtes escarpées de Charlevoix ainsi que sur de petits sentiers de forêt en terre battue. Une souplesse de conduite appréciable et un sentiment de sécurité dans un habitacle ergonomique complètement pensé pour le plaisir et le confort. Nous étions deux journalistes par voiture, et comme je suis une excellente copilote j’ai pris la place du passager pour mieux apprécier la voiture et ses fonctionnalités. Suivre les indications sur le GPS, proposer des routes alternatives pour le plaisir du paysage ou encore pour gagner du temps, ça me connait. J’avoue que la position de passager me permet, en plus, de regarder le paysage, de gérer tout le reste, par exemple trouver des destinations à visiter et de faire quelques réservations.

© Nora Merola

J’ai eu un coup de cœur pour cette voiture compacte et polyvalente, qui offre style, efficacité énergétique et fonctionnalité tout à la fois. Son design aux lignes élégantes et à la calandre distinctive est moderne et attrayant. Après un bon repas à l’hôtel Pur, nous sommes parties à l’aventure sur les routes de Québec à bord de cette agréable voiture. J’ai synchronisé mon cellulaire avec le système intelligent à écran tactile, qui offre de nombreuses fonctionnalités, notamment la connectivité Bluetooth et la navigation. Ainsi, j’ai pu choisir la musique – privilège du copilote! – et en route vers notre première destination pour découvrir le point de vue du parc Montmorency et ses vieux canons alignés devant le monument de Louise Hébert, réalisée par Alfred Laliberté. Je connais bien la ville de Québec, mais ma compagne de voyage – qui est de Toronto – en était à sa première visite et elle a beaucoup apprécié la conduite dans les rues escarpées du Vieux-Québec, du monument Wolfe-Montcalm face à la terrasse Dufferin à La Fresque des Québécois en passant par le château Frontenac.

© Brody White

Avec ses sièges bien rembourrés et une bonne visibilité, l’intérieur de la Chevrolet Trax Adventure propose un espace confortable. Cette voiture est offerte en cinq versions (ou personnalités!) aux différentes options selon les besoins de chacun. De plus, elle est très abordable avec des prix allant de 24 498 $ à 31 000 $. Elle saura plaire aussi bien au premier acheteur fraichement arrivé sur le marché du travail, qui souhaite acquérir une voiture à son image : élégante et amusante proposant plusieurs caractéristiques, qu’aux parents dont les enfants viennent de quitter le nid et qui souhaitent retrouver le côté pratique d’une voiture compacte tout en gardant l’utilité d’un véhicule utilitaire sport (VUS). De plus, c’est une voiture parfaite pour se rendre au boulot en ville la semaine et pour s’évader en région le weekend.

© Nora Merola

En route vers le camping de luxe

Après une belle promenade à travers les rues de Québec, nous nous sommes dirigées vers Charlevoix, en effectuant un délicieux détour à la chocolaterie de l’île d’Orléans. Située au milieu du fleuve – en aval du centre-ville de Québec – l’île d’Orléans est connue pour la beauté de ses paysages et la richesse de son histoire. Elle représente un lieu incontournable de la région. La Trax nous a ensuite conduits au Repère boréal, près de la municipalité des Éboulements, où l’équipe des médias devait passer la nuit.

© Brody White

C’est avec un plaisir anticipé que j’ai pris possession des clés de mon petit chalet autonome situé dans le bois. Plusieurs types d’habitation sont disponibles, pour ma part j’ai profité du Shipship, une habitation écotouristique dans un conteneur maritime entièrement relooké qui allie le confort d’un chalet de prestige et le côté chaleureux des refuges en forêt. Au bureau d’enregistrement où l’on m’a donné les clés, j’ai reçu une boîte de produits locaux composée d’un demi-pain de grains entiers, d’un fromage, d’une compote et de café. Je me suis installée sur le comptoir – qui peut se transformer en table – près du lit dont le mur est une fenêtre sur la nature, pour travailler un peu. La salle de bain avec douche, toilette et lavabo. Il y a différentes sortes de chalet, selon le nombre de personnes et l’expérience que l’on souhaite vivre. Le Repère boréal est un lieu relaxant où l’on peut faire une coupure avec le stress de la vie courante, et enfin relaxer loin de tout.

Après une pause de quelques heures, nous avions rendez-vous au chalet principal pour un 5 à 7 suivi d’un délicieux souper servi sur place par l’équipe du Sainti, un restaurant de la région situé devant la plage de Saint-Irénée dans Charlevoix et qui met de l’avant les produits du terroir et les vins d’importation privée. Après un repas copieux, chacun est retourné à son chalet individuel pour un repos bien mérité.

© Nora Merola

Art, gastronomie, culture… et poterie!

La région étant réputée pour sa gastronomie et sa forte présence artistique, plusieurs options sont offertes aux visiteurs : bien-être, expérience gastronomie ou artistique. J’avais depuis longtemps envie d’essayer la poterie et j’ai eu l’occasion de mettre mes talents à l’épreuve aux Ateliers Charlevoix, sous les conseils avisés du très sympathique maître potier Stéphane Bouchard. J’avoue que j’ai été surprise du résultat de mes réalisations: trois jolies pièces – deux bols et une assiette à fromage. Si vous faites un tour dans la région avec un arrêt dans l’un des restaurants réputés de Baie-Saint-Paul, vous aurez certainement l’occasion de manger dans une assiette conçue aux Ateliers Charlevoix, par Stéphane Bouchard, car il fournit plusieurs restaurants en assiettes et plat de présentation conçus dans son atelier. C’est l’une des nombreuses qualités de la région, que d’offrir des produits locaux et de prioriser tout ce qui peut servir le commerce local.

Le séjour merveilleux devait se terminer en beauté avec un dîner au restaurant de l’hôtel Germain, où j’ai savouré une copieuse salade chèvre et betterave – la meilleure à vie! – suivie d’un tartare de saumon. Le retour vers Québec s’est fait à bord de cette voiture, qui tient une agréable vitesse de croisière sur l’autoroute. Ce que j’ai vraiment apprécié, c’est qu’elle est tout aussi efficace dans les petits chemins de terre battue du Repère boréal que dans les côtes escarpées de Charlevoix, ou sur les pavés du Vieux-Québec que sur l’autoroute. C’est une voiture fiable qui tient ses promesses. En fait, si je devais résumer mon essai routier, je dirais que la TRAX Adventure 2024 offre tous les avantages d’un VUS, avec les qualités d’une voiture de ville: accessible, pas trop énergivore, facile à stationner et d’une souplesse incroyable sur la route.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!