Petite virée culturelle à Trois-Rivières

Attablée à la Terrasse aux Confluents du musée Boréalis de Trois-Rivières, on regarde la rivière Saint-Maurice et on ne peut s’empêcher de l’imaginer couverte de pitounes (nom utilisé autrefois pour désigner le bois à pulpe coupés en billots de 4 pieds). En effet, il n’y a pas si longtemps s’entassaient des billots de bois que la rivière – voie de communication ancestrale – transportait à partir des forêts de la Haute-Mauricie vers les usines papetières situées entre La Tuque et Trois-Rivières. À l’époque, on pouvait également apercevoir des montagnes de billots entassés les uns sur les autres sur la berge, pour former des montagnes plus hautes que l’actuel amphithéâtre Cogeco, situé à côté de l’ancienne usine de filtration de la Canadian International Paper, où siège aujourd’hui le musée Boréalis. Mais depuis la fin des années 1990 – qui marquait un point final à la période des draveurs à Trois-Rivières – la ville a repris possession de ses berges pour devenir un lieu où la culture s’épanouit.

Après un bon repas fraîchement préparé par le restaurant Le Castel 1954 et servi sur la terrasse du Boréalis, l’heure était à la visite de l’exposition permanente au musée de l’Industrie papetière Racines et identité. En écoutant le guide nous raconter l’histoire de la rivière Saint-Maurice, des draveurs et de l’industrie des pâtes et papiers qui faisait la fierté de la région il n’y a pas si longtemps, on a l’impression de revivre un peu cette époque révolue. L’exposition permanente donne également accès à de nombreux témoignages accumulés au fil du temps, sous forme de documentaires. Il y a tant de choses à voir qu’un après-midi ne suffit pas: il faudra revenir.

Promenade sur la rue des Forges

Vers la fin des années 1990, le café Morgane était l’un des premiers endroits du coin à offrir un vrai bon café et il était situé… sur la rue des Forges! En vieils habitués, nous y allons aujourd’hui par pure fidélité (c’est comme un rituel), mais la rue s’est tellement développée que l’on prend plaisir à s’y promener l’après-midi, à faire du lèche-vitrine en prenant quelques détours par la rue Notre-Dame pour flâner dans la boutique Le brun en ville – sorte de magasin général à l’ancienne – la Route des savons de l’autre côté de la rue avec un choix éblouissant de savons artisanaux ou Les folies de Rachel pour s’acheter quelques bonbons inusités que l’on ne trouve pas ailleurs. C’est un véritable plaisir pour qui aime faire les boutiques, de se promener dans les jolies rues dynamiques du quartier historique du Vieux Trois-Rivières. Retour à la rue des Forges qui – pour notre plus grand plaisir – depuis 2020, devient piétonne la saison estivale. Direction la Maison de débauche – j’adore le nom! – une grande brasserie qui propose un menu varié, une terrasse et une bonne carte de vins.

Après un bon repas, nous marchons vers l’amphithéâtre Cogeco pour assister au spectacle du Cirque du Soleil. Le trajet se fait à pied, on tourne sur Notre-Dame, puis on bifurque sur la rue des Ursulines, pour ensuite traverser la voie ferrée… et nous voilà au bord du fleuve Saint-Laurent, sur les rives duquel on aperçoit le pont Laviolette un peu plus loin (seul pont à relier les rives du fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec). Nous sommes venus voir le spectacle du Cirque du Soleil, Guy Guy Guy, un hommage à Guy Lafleur et aux belles années du hockey. Excellents comme toujours, incroyablement souples et agiles, les acrobates sont nous offrent une performance hallucinante sur patins à roues alignées. Les contorsionnistes, les jongleurs et le funambule sont également fascinants dans ce spectacle qui tourne autour de la partie de hockey, avec des images de la belle époque diffusées sur l’écran géant.

La salle de l’amphithéâtre est extérieure, mais recouverte d’un immense toit – donc pas de mauvaises surprises les jours de pluie. On y propose tout l’été une belle programmation: en plus du Cirque du Soleil en juillet et août, on peut notamment assister au Festival en Blues ou au spectacle de Charlotte Cardin au mois d’août.

Nous avons passé la nuit à l’hôtel Delta, situé près de la rue des Forges, car nous souhaitions nous déplacer à pied et l’endroit était stratégique. Mais selon les activités au programme et les endroits à visiter, nous avons l’embarras du choix: charmants gîtes, hôtels-boutiques ou encore chalets et campings pour décrocher en pleine nature.

Terminer la journée en beauté

Levés au petit matin, nous avons pris un copieux déjeuner au resto-bar Le brasier – nommé en hommage à une page d’histoire (dramatique) de Trois-Rivières quand, en juin 1908, un grand incendie a ravagé la ville. Ensuite, nous avons pris la voiture pour Cap-de-la-Madeleine pour visiter l’Espace Pauline-Julien, un espace dédié aux arts visuels et médiatiques où l’on peut assister à de courts métrages sur l’art présentés de façon immersive dans un dôme. Nous sommes ensuite retournés au musée Boréalis, pour profiter d’une belle balade en bateau: la croisière immersive intitulée Histoire sur l’eau nous emmène sur les eaux de la rivière Saint-Maurice qui ont, entre autres, transporté les billots de bois et fait travailler de nombreux draveurs. Confortablement assis dans le bateau nous écoutons une bande sonore qui raconte l’histoire et l’évolution de la rivière. Ainsi se terminait notre agréable séjour en rapportant avec nous de belles images de la région. La culture est en effervescence à Trois-Rivières: il y a beaucoup d’initiatives actuelles et à venir.

Quelques bonnes adresses

À la belle étoile au spa nordique

Mi-trifluvien, mi-finlandais, le spa KiNipi propose de remonter «aux origines du bien-être avec la thermothérapie». Il est conseillé d’y aller en soirée pour profiter pleinement des lieux et pour s’offrir un souper en robe de chambre.

Marcher dans un tableau de Van Gogh

Visiter l’exposition «Imagine Van Gogh», c’est plonger dans les couleurs du peintre hollandais par une promenade au milieu de La Nuit étoilée, des Iris, des Tournesols et autres 200 tableaux surdimensionnés.

La Vieille prison de Trois-Rivières

Visiter une prison est une expérience pour le moins impressionnante: la Vieille Prison de Trois-Rivières nous emmène entre les murs du milieu carcéral du siècle dernier. Une exposition interactive nous propose les témoignages d’anciens occupants.

Écouter une belle histoire

Diabolus ex machina propose un parcours audio où l’univers légendaire légendes des Forges-du-Saint-Maurice est racontée par nul autre Fred Pellerin.

Se sucrer le bec à la chocolaterie

Maison de fabrication de chocolat artisanal, la chocolaterie Samson accueille les visiteurs entre les murs de son magnifique immeuble historique situé sur la rue Champflour. On peut goûter aux arômes de la crème glacée artisanale, confectionnée à partir de lait biologique de la région.

Une visite du musée des Ursulines

Elles se font plus discrètes, mais elles sont nombreuses ces femmes qui ont contribué à l’évolution de la ville. Les Ursulines en font partie: elles fondent le premier hôpital de la ville de Trois-Rivières ainsi que la première école pour jeunes filles. Pour en savoir plus, consultez le site web du musée des Ursulines.

