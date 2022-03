Comment réduire notre empreinte plastique

Que ce soit en interdisant les sacs plastiques à usage unique, en créant des solutions de rechange durables ou en revenant à des pratiques ancestrales, partout dans le monde, des pays s’efforcent d’éliminer le plastique de nos vies. On vous donne au moins 46 raisons de dire non au plastique!

Chaque année, 500 milliards de sacs plastiques à usage unique sont mis en circulation dans le monde. En moyenne, chacun d’eux est utilisé 12 min, mais prend 1000 ans pour se décomposer. À ce rythme, 12 milliards de tonnes de déchets plastique s’entasseront sur la Terre d’ici 2050. Selon un rapport de 2016 réalisé par la fondation Ellen MacArthur et par le Forum économique mondial, nous aurons plus de plastiques que de poissons dans nos océans.

Costa Rica

Pour un avenir sans déchets

Sa détermination à réduire les déchets a valu au Costa Rica le prix Champions de la Terre 2019 – la plus haute distinction accordée par les Nations unies en matière environnementale. Ce pays d’Amérique centrale a été parmi les premiers à s’engager dans le projet d’éliminer tous les plastiques non réutilisables, des sacs aux bâtonnets à café en passant par les bouteilles, les ustensiles et les pailles. Pour assurer le succès de ce programme, le gouvernement a adopté des mesures incitatives pour les entreprises et a investi dans la recherche de solutions de rechange (les sacs en manioc et des contenants en canne à sucre en sont déjà des exemples). Un autre objectif: remplacer 80% des emballages jetables par des matériaux biodégradables en six mois.

Renseignez-vous sur les épiceries zéro déchet autour de vous où il est possible d’acheter en vrac.