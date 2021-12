Nos bonnes adresses pour le menu de Noël (pour se gâter cette année)

2 / 3

Sélection.ca

Les Halles d’Anjou

Les Halles d’Anjou offrent un vaste choix de produits pour célébrer un Noël gourmand et de luxe. Nous vous proposons quelques produits que vous trouverez chez les commerçants, mais une fois sur place vous ferez vos propres découvertes! Par exemple, à la fromagerie Cavallaro on trouve un vaste choix de panettone (ces délicieux gâteaux italiens): original, raisin et amande ou amaretto et chocolat. Pour sa part, la Fromagerie des Nations propose de délicieuses canneberges marinées dans du sirop d’érable et du porto de la compagnie Nutri Fruit : une belle façon de remplacer les classiques canneberges. Et pour accompagner le repas des fêtes de façon inusité, le Parti Bière suggère un vin du vignoble québécois: La Cantina, Vallée d’Oka. Ou encore le vin rosé: « Rosé du Calvaire » : un mélange entre un pinot noir et un chardonnay qui regroupe les arômes de fruits de la passion, de nectarines et de légères notes florales.

Les Halles d’Anjou offrent de nombreux produits tout en encourageant des commerçants locaux, comme la fromagerie Cavallaro, le Parti Bière, la Fromagerie des Nations, Café Plantation, la boulangerie La Panetière et plusieurs autres. De plus, le marché est facilement accessible en transport en commun ou en voiture grâce à un stationnement gratuit.

Pour plus d’information: hallesdanjou.com