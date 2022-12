10 cocktails pour célébrer Noël

1 / 10

Inspired by the charm

Cocktail du temps des Fêtes : La plus jolie boule de Noël

À Noël – ou lorsque vous voulez surprendre les invités – la recette de votre cocktail est importante, mais la présentation l’est tout autant, sinon plus! Pour ce martini – nommé en anglais un «ornamentini» —, vous devez mélanger de la vodka et une liqueur d’orange (Cointreau, Triple Sec, etc.) avec du jus de cerise, d’orange et de canneberge. Vous verserez votre mélange dans une boule décorative (vous en trouverez dans les magasins d’artisanat et même les grandes surfaces).

Ensuite, il ne reste qu’à préparer les verres en déposant des canneberges givrées et enrobées de sucre ainsi qu’une branche de romarin. Certain que votre cocktail fera parler de lui jusqu’à l’an prochain.

Source : Inspired By Charm