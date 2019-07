Destinations de voyage

10 routes américaines incontournables pour les Canadiens

Les routes américaines sont véritable paradis pour les amateurs de beaux paysages. Une invitation à visiter nos voisins du sud en voiture ou en moto…



1 / 10 SHUTTERSTOCK Route d’Hana, Hawaii La route d’Hana, la plus célèbre d’Hawaii, n’est pas seulement panoramique ou remarquable. Avec ses 54 ponts et plus de 600 virages en épingle, elle vous fera découvrir un monde radicalement différent, très loin de votre bungalow avec piscine. De la plage ensoleillée de Maui à la forêt tropicale en passant par des cascades imposantes et des forêts de bambous ou d’eucalyptus arc-en-ciel, longeant les sept bassins sacrés. La route mène à Hana, une ville fière de son isolement et de sa population. Une Hawaii verdoyante et pluvieuse comme vous ne l’avez probablement jamais vue. Essayez l’une de ces 6 randonnées spectaculaires aux États-Unis.

2 / 10 SHUTTERSTOCK Route 1, Keys de Floride Cette route à deux voies (souvent connue sous le nom de «Florida Overseas Highway») qui longe un magnifique archipel de corail relie Miami à la lointaine ville de Key West, qui vibre au rythme tropical et se trouve à seulement 135 kilomètres (90 miles) de La Havane. Plus vous avancez sur ces ponts (dont certains font plus de 11 kilomètres de long), plus l’eau devient bleue, le sable blanc, et les îles plus petites et plus exotiques. Arrêtez-vous pour faire de la plongée avec un tuba dans le magnifique parc de Bahia Honda, mais assurez-vous d’arriver à Key West à temps pour prendre un dernier verre au Sloppy Joe’s, le bar préféré d’Ernest Hemingway. En Floride, il y a trois des 15 plus belles plages de coquillages au monde!