Comment s’alimenter de façon écoresponsable

HEEBYJ/GETTY IMAGES Quels aliments ont le plus gros impact? En général, le bœuf et l’agneau ont la plus grande empreinte environnementale par gramme de protéine, les animaux d’élevage représentant approximativement la même quantité d’émissions que tous les véhicules, camions, avions et bateaux dans le monde aujourd’hui. Les aliments d’origine végétale comme les haricots, les légumes à gousse, les céréales et le soya tendent pour leur part à avoir la plus petite empreinte. Le porc, le poulet, les œufs et les mollusques comme les palourdes, les huîtres et les pétoncles se situent quelque part entre les deux. Ces statistiques ne sont que des moyennes; par exemple, le bœuf élevé aux États-Unis produit généralement moins d’émissions de GES que le bœuf élevé au Brésil ou en Argentine. Et certains fromages peuvent générer plus de GES qu’une côtelette d’agneau. De toute façon, être écoresponsable, ça commence chez soi.

PETER DAZELEY/GETTY IMAGES Y a-t-il des choix alimentaires que je peux faire pour réduire mon empreinte carbone? Consommer moins de viande rouge et de produits laitiers aura habituellement le plus gros effet pour la plupart des habitants des pays riches. Plusieurs études ont conclu que les personnes qui ont une alimentation riche en viande pourraient réduire du tiers ou davantage leur empreinte liée à l’alimentation en devenant végétariennes. Arrêter de consommer des produits laitiers réduirait encore davantage cette empreinte. Si vous ne voulez pas vous rendre jusque-là, le seul fait de manger moins de viande et de produits laitiers peut réduire les émissions de GES.