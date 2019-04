Oui, le jet lag social existe: ce que vous devez savoir

Craignez le décalage horaire social, car il peut affecter sérieusement votre sommeil et donc votre santé.

Arrivez-vous tous les lundis au bureau en disant « je suis tellement fatigué »? Il est temps de repenser à toutes vos soirées de happy hours. Il se peut que vous souffriez du jet lag social (ou décalage horaire social) qui n’est pas bon pour votre santé.

Vous ne connaissiez pas l’expression? Comme le décalage horaire en voyage, le jet lag social désigne le dérèglement de votre cycle de sommeil parce que vous sortez tard les fins de semaine et que vous dormez tard le lendemain. (Cela explique aussi pourquoi vous n’arrivez pas à vous endormir le dimanche soir.) Ce n’est pas surprenant que la modification de votre horaire le week-end dérange votre sommeil pour le reste de la semaine. De nouvelles recherches montrent que les conséquences sont beaucoup plus graves qu’on ne le pensait. Ce week-end, faites le plein d’énergie en appliquant ces conseils.

Selon une étude publiée récemment dans la revue scientifique Sleep, les adultes qui souffrent de jet lag social présentent 11% plus de risque de maladie cardiaque que leurs collègues et amis qui se reposent bien. Les chercheurs ajoutent que ce décalage s’accompagne d’une augmentation des sautes d’humeur, de la somnolence et de la fatigue. Chaque heure de sommeil perdue en raison du jet lag social a un impact négatif sur votre santé.

« Les résultats indiquent que la régularité du sommeil (pas seulement sa durée) joue un rôle important dans notre santé », dit Sierra B. Forbrush, chercheuse principale de l’étude. « Ceci nous porte à croire qu’un horaire régulier de sommeil-éveil peut être efficace, simple et peu onéreux dans la prévention des maladies cardiaques et d’autres problèmes de santé. »

Pour éviter le jet lag social (le week-end et en semaine), l’Académie américaine de médecine du sommeil recommande de dormir d’un trait pendant au moins sept heures par nuit. Si vous ne cessez de vous retourner dans votre lit, voici des conseils pour tomber dans les bras de Morphée en un rien de temps.