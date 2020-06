Voici pourquoi vous devriez prendre des vacances pendant la quarantaine

WESTEND61/GETTY IMAGES

Prendre un jour de congé

Avant la pandémie de coronavirus, peut-être avez-vous été tenté d'utiliser vos jours de vacances pour passer du temps avec vos amis et votre famille ou pour réserver une aventure de camping à l’extérieur. Mais à quelle fréquence avez-vous réellement utilisé vos journées de vacances pour vous reposer? Plus de la moitié des Américains n'utilisent pas tous leurs jours de vacances, et s'ils en utilisent, ils se sentent coupables de le faire, selon le rapport annuel 2018 de la US Travel Association. Avec la situation mondiale actuelle, pour les personnes qui ont toujours un emploi et qui travaillent à domicile, devriez-vous vous sentir coupable de prendre une journée (ou deux, ou trois…) de vacances?

