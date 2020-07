7 choses que vous ne verrez plus en croisière

HOLGER LEUE/GETTY IMAGES

Conversations avec l’équipage

Si vous aimez socialiser avec le reste de l’équipage pendant la croisière, vous devrez peut-être modifier vos habitudes. «Vous ne verrez plus beaucoup de socialisation entre l’équipage et le personnel du navire, maintenant que les contacts physiques et les interactions en face à face sont risqués», déclare Willie Greer, fondateur de The Product Analyst.

Voici également les choses que vous ne verrez plus dans les aéroports.