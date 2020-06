Qu’en est-il de la propagation du coronavirus dans l’eau?

Wonderful Nature/Shutterstock

Et les lacs et les océans?

La COVID-19 ne semble pas non plus se propager dans ce type d'eau. «La plupart des choses ont plus de difficultés à vivre dans l'eau salée», explique Katherine Baumgarten, directrice médicale du contrôle et de la prévention des infections au Ochsner Health System à la Nouvelle-Orléans. «Il s'agit simplement de s'assurer que le taux de sel est suffisamment élevé.» Les étendues d’eau saline sont donc à prioriser avant les lacs et les rivières d’eau douce.

Le seul problème potentiel pourrait être l'endroit où l'eau se mélange aux eaux usées contaminées par le virus, explique le docteur Glatter, mais même cela est hautement improbable. Jusqu'à présent, la recherche suggère que la COVID-19 ne se propage pas par les selles.

Aussi, si les chercheurs ont trouvé le virus dans les eaux usées, rien ne prouve que ce soit un mode de transmission non plus. De toute manière, vous ne voudrez surement pas nager près des eaux usées pour un certain nombre de raisons de santé.

