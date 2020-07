Masque de protection: 11 erreurs que vous commettez probablement

A. MARTIN UW PHOTOGRAPHY/GETTY IMAGES

Utiliser les mauvais matériaux

Idéalement, un masque doit être efficace pour filtrer les particules de coronavirus et être fait de tissu qui permet à l’air de circuler librement. Par logique, s’il n’est pas confortable, vous serez moins susceptible de le porter comme il se doit.

Une récente étude a révélé que certains tissus sont préférables à d’autres. Les chercheurs ont mis à l’épreuve une trentaine de matériaux, des coussinets de soutien-gorge, aux filtres à café. Ceux qui ont le mieux réussi étaient le denim léger, les serviettes en papier et les draps 100% coton avec un tissage de 80 à 120 fils. Les tissus faits de fibres naturelles et d’un tissage plus serré se sont également avérés meilleurs pour filtrer les particules virales.

Voici une bonne astuce: si vous tenez votre tissu à la lumière et que vous pouvez voir à travers, le tissage est trop lâche. De plus, quel que soit le matériau que vous utilisez, il doit être lavable et séchable à la machine, vous pourrez donc le nettoyer régulièrement.

