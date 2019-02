10 choses à considérer avant de sortir avec un collègue

10 / 10

tsyhun/Shutterstock

Envisagez un changement d’emploi

En fonction de votre poste actuel et de celui de votre partenaire, une conversation franche s’impose peut-être, suggère Salemi, pour décider s’il ne serait pas opportun que l’un de vous change de poste ou même d’entreprise. Non seulement il vous serait plus facile de communiquer et de passer du temps ensemble – avec moins de complications à la clé! – mais cela pourrait aussi vous permettre de mieux déployer vos talents.

« Comme ancienne spécialiste en recrutement, j’ai vu des idylles au travail se terminer par un mariage. Dans un cas, la femme était la patronne de son ami de cœur. Quand la relation est devenue plus sérieuse, le couple a pris le taureau par les cornes et l’homme a été muté dans un autre service. Quand on doit évaluer le rendement de l’être aimé, on n’est pas loin du cas de conscience insoluble », ajoute-t-elle.

Vérifiez si votre emploi vous convient toujours. Si ce n’est pas le cas, la décision de changer de travail sera plus facile à prendre.