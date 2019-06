9 aliments à éviter avant de se coucher

Petite fringale du soir ou repas tardif, voici les aliments à éviter avant de se coucher. Ils pourraient provoquer un sommeil agité ou vous empêcher carrément de dormir.

«Ne tentez pas de combler votre petit creux de la nuit en sortant vous acheter de la malbouffe. Les gras que ces aliments contiennent se digèrent plus lentement que les protéines et les glucides. Ils pourraient être en plein processus d’assimilation lorsque vous poserez la tête sur votre oreiller», prévient le consultant en comportement du sommeil et créateur de la méthode Sleep Easily, Richard Shane. «La mécanique de la digestion se remettrait en marche alors que le reste de votre corps réclame le sommeil.» Manger à cette heure tardive, et surtout des aliments frits, va à l’encontre du processus naturel de ralentissement préconisé avant de se mettre au lit.

Les mets épicés

Il y a deux raisons d’éviter la nourriture épicée avant de se coucher. «Elle peut irriter l’estomac et provoquer un reflux gastrique qui perturbe le sommeil», explique Richard Shane. «De plus, ces mets déclenchent la libération d’histamine dans l’organisme», souligne le neurologue W. Christopher Winter, président de la clinique de neurologie et du sommeil de Charlottesville et auteur de The Sleep Solution : Why Your Sleep Is Broken and How to Fix It. «Alors que les antihistaminiques favorisent le sommeil, l’histamine augmente plutôt la vigilance», prévient-il.

