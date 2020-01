Conseils pour bien préparer votre succession

Planifier sa succession n’est pas une mince affaire. Deux avocats spécialistes du droit successoral vous offrent quelques conseils sur la gestion de vos finances.

ISTOCK/KOKOUU

Comment bien préparer sa succession? Quelques conseils

Notre profession d’avocat nous amène à conseiller des clients qui doivent rédiger un testament ou exécuter les volontés d’un proche, ainsi qu’affronter les difficultés qui surgissent quand famille et argent se mêlent au chagrin et à la cupidité. Au fil du temps, nous nous sommes rendu compte que nos clients voulaient avoir une meilleure connaissance de ce que sont un testament et une succession. Pour les aider à préparer leur succession, nous avons donc réuni quelques conseils issus de notre expérience. N’oubliez pas: quand viendra le temps d’exécuter vos dernières volontés, vous ne serez plus là pour préciser votre pensée ou résoudre les problèmes soulevés. Cela fait partie des 10 sujets importants à discuter avec vos proches.

Afin de prévenir toute surprise, voici quelques règles de base à respecter.