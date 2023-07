Voici ce qu’une pause estivale universelle ferait pour la santé

Alina Rosanova/getty images

Quand nous étions enfants, la dernière journée de l’année scolaire semblait empreinte d’une certaine magie: une énergie palpable qui vibrait dans les classes et les corridors sur le point de se vider. C’est enfin la pause estivale!

Mais maintenant que nous sommes adultes, l’arrivée de l’été semble moins excitante… et, osons le dire, un peu déprimante? Lorsque le travail quotidien ne vient pas avec un bouton pause, les mois d’été passent habituellement en un éclair. Pour ceux qui sont parents ou gardent des enfants, cette période s’accompagne même souvent d’une plus grande responsabilité que durant l’année scolaire. La bonne nouvelle? Nul besoin d’être enseignant pour profiter des avantages de la période estivale. Voici quelques conseils d’experts qui rendront cette saison spéciale même si l’été vous réserve peu de congés payés.

Une pause vous fait non seulement sentir bien – c’est bien

Il s’avère que le simple fait de changer votre routine et vos responsabilités quotidiennes peut avoir un impact significatif sur votre bien-être. «L’occasion d’avoir du temps libre constitue un avantage important d’une pause estivale, explique le Dr Patrick Porter, psychologue spécialisé en neurosciences et créateur de l’application pour la santé mentale, BrainTap. Pendant l’année scolaire ou la vie professionnelle, nous sommes souvent pris dans un tourbillon d’activités, d’échéances et d’agents stressants. Une pause estivale, ajoute-t-il, offre une chance de prendre du recul, de relaxer et de recharger nos batteries.»

Les bienfaits pour la santé mentale associés à une pause estivale ne sont pas seulement bons pour votre esprit. La clinique Mayo suggère que si vous souffrez de dépression saisonnière, le soleil d’été et l’augmentation de l’exposition à la vitamine D pourraient soulager les symptômes associés avec cette dépression.

Pour sa part, la Cleveland Clinic affirme que si votre routine estivale comprend faire du vélo, nager, jardiner ou passer plus de temps à bouger, vous bénéficierez d’une augmentation des substances chimiques du bien-être, les endorphines et la dopamine. Bouger plus souvent produit des endorphines qui signalent au centre de récompense de votre cerveau de libérer de la dopamine. Ensemble, ces deux neurotransmetteurs peuvent stimuler votre humeur de façon importante.

Si vous avez besoin d’un autre incitatif pour réserver le billet d’avion dont vous rêvez, la recherche démontre que les vacances peuvent même permettre de vivre plus longtemps. Le Dr Patrick Porter affirme que c’est en raison de l’effet global de la réduction du stress. Puisque l’American Heart Association cite le stress comme un facteur connu lié à l’hypertension, prendre congé des stimulis stressants de la vie professionnelle – même pour quelques jours seulement – peut aider à minimiser les risques associés aux crises cardiaques et aux AVC.

Pour appuyer ce principe, le Dr Porter cite une étude publiée en 2010 dans le Journal of Applied Psychology qui enquêtait sur les effets des vacances sur l’épuisement professionnel et l’engagement au travail chez les employés. L’étude a révélé que les vacances étaient associées à des diminutions importantes des cas d’épuisement professionnel et à des niveaux accrus d’engagement au travail. N’hésitez donc plus à écrire ce message d’absence et à enlever pendant une semaine l’application de messagerie de votre employeur sur votre téléphone.

Est-ce qu’une pause estivale réduit le stress?

Comme une pause estivale a tendance à chambouler la routine, ça peut être doublement stressant pour certains. Afin de mieux gérer les attentes, Kate Carmichael, directrice clinique de ATX Counseling, recommande d’identifier vos besoins avant les mois d’été et de songer à ce que vous voulez vivre comme expériences avant que septembre n’arrive. «Quels sont vos besoins, vos espoirs et vos souhaits?, interroge Mme Carmichael. Comment pouvez-vous rendre ce temps de l’année différent des autres pour tirer le meilleur parti de cette saison?»

Si vous êtes un parent ou un gardien d’enfants, avoir plus d’enfants à la maison disposant de plus de temps libre peut représenter un défi particulier pendant l’été. Kate Carmichael, qui a des jumeaux âgés de trois ans, souligne l’importance d’établir des limites saines pendant la saison estivale afin de vous assurer que vos propres besoins sont satisfaits aussi. «M’assurer d’avoir assez de temps pour recharger mes batteries me permet de reprendre mon souffle et de faire des choses pour moi, explique-t-elle. Je veux montrer que prendre soin de soi, c’est prendre suffisamment de temps pour se reposer ainsi que pour se rapprocher des personnes que vous aimez. Les deux sont des ingrédients clés pour passer un bel été.»

Comment les habitudes d’une pause estivale peuvent-elles améliorer notre santé?

Au même titre que l’été offre une pause du reste de l’année, le Dr Patrick Porter affirme que prendre l’habitude d’incorporer de courtes pauses tout au long de sa journée, même pendant quelques minutes seulement, a démontré avoir des effets positifs sur le bien-être physique et mental. Parce que ces pauses nous permettent de prendre du recul face à nos tâches et d’être plus conscient de ce qui nous entoure, elles peuvent aider à réduire le stress et mener à une concentration accrue et à une plus grande productivité.

Si prendre des vacances ou une pause du travail cet été n’est pas possible pour tout le monde, Kate Carmichael dit qu’il y a des façons pour vous de rendre cette saison mémorable. «Que vous ayez l’intention de vous reposer, de lire, de prendre un cours de peinture ou de faire une activité spéciale avec vos enfants, l’été est propice pour faire quelque chose dont vous vous souviendrez longtemps avec tendresse, dit-elle. Les années ont tendance à filer à toute vitesse et il est facile d’être pris dans le tourbillon du quotidien. Faites quelque chose cet été qui rendra l’année entière mémorable.»

