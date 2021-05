Les bienfaits de la marche: 14 avantages de marcher pendant 15 minutes

6 / 14 lzf/Shutterstock/Sélection.ca La marche pour mettre des sous dans la tirelire S’entraîner peut coûter cher! L’abonnement au gym, l’équipement maison, les vêtements et les chaussures font vite grimper la facture. Mais il y a une solution. Marcher n’exige absolument rien, pas même de chaussures spécialisées, et ses bienfaits pour la santé sont immenses. Des économies de sous et de soins de santé! Selon une étude du Journal of the American Heart Association, ceux qui font régulièrement de l’exercice épargnent beaucoup sur leurs frais de santé, comparé à ceux qui ne satisfont pas aux exigences minimales d’exercice hebdomadaire (30 minutes ou plus d’aérobie d’intensité modérée à intense, 5 jours/semaine, ou au moins 25 minutes d’aérobie soutenue, 3 jours/semaine).

La marche pour bien dormir Une bonne nuit de sommeil de huit heures est ce qu'il y a de mieux pour votre santé. Mais ce n'est pas toujours évident. Une marche rapide pourrait être la solution. Par contre, on vous conseille de ne PAS de faire ces choses avant d'aller au lit! Selon la Sleep Foundation, les gens qui font couramment de l'exercice, comme la marche, s'endormaient plus vite et dormaient plus longtemps et plus profondément que ceux qui pratiquaient un exercice plus intense ou qui soulevaient des poids.