Ce que j’aurais aimé savoir sur le divorce, avant de divorcer

Écoutez votre instinct

« J’ai divorcé parce que mon ex buvait du matin au soir. Puis il se battait quand il en avait trop bu, dit Gilly H. Je ne voulais pas que mes jeunes enfants grandissent dans ce climat. » Mais, quelle qu’en soit la raison, écoutez votre instinct, dit-elle. « Soyez prête à travailler afin de subvenir à vos besoins et à ceux de vos enfants. Soyez autosuffisante, mais obtenez aussi de l’aide de votre famille et de votre entourage si vous le pouvez. Travaillez dur et vos enfants vous aimeront et vous respecteront, même si vous les élevez seule ou seul. »

