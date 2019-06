Reportages

Suis-je espionné par mon cellulaire?

Votre téléphone est-il votre pire ennemi? Nous posons la question à Valerie Steeves, experte en surveillance à l’université d’Ottawa.

1 / 8 Claudia K/Shutterstock Disons que je vous appelle de mon cellulaire. Première question: quelqu’un nous écoute-t-il et, si oui, qui? La réponse n’est pas facile en raison du manque de transparence de la part des fournisseurs de services. Ce que l’on peut dire avec certitude, c’est qu’à travers nos appareils – téléphones, tablettes et ordinateurs – ils sont capables de récupérer et de stocker nos données. On a tendance à penser à « l’espionnage » en termes d’écoute de conversations, mais, de nos jours, il s’agit beaucoup plus de récupérer des informations numériques : textos, courriels, photos, trajets quotidiens, et même la pression barométrique de l’air autour de vous. Avez-vous peur d’être séparé de votre téléphone? Vous faites peut-être une dépendance au cellulaire!

2 / 8 Shutterstock Mais je n’ai jamais signé pour ça! Il faut lire en détail les conditions d’utilisation pour découvrir quelles données sont sauvegardées par le fournisseur et ce qui est révélé à des tiers. Souvent, nous n’avons pas conscience de ce à quoi nous consentons lorsque nous utilisons certains programmes et applications. Si vous autorisez Instagram à accéder à vos photos et à votre microphone, l’entreprise peut vous enregistrer chaque fois que l’application est ouverte et utiliser ces informations à ses propres fins. Assurez-vous de connaître la raison majeure de ne jamais dormir avec son cellulaire.