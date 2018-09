Côtoyez-vous un psychopathe? Ces 10 indices ne mentent jamais.

La plupart des psychopathes manifestent un trouble du comportement dès leur jeune âge. Les caractéristiques de ce comportement se traduisent par le mensonge, la tricherie, la pyromanie, l’absentéisme, l’ abus de substance , le vandalisme et une sexualité précoce. Nombre d’enfants présentent quelques-unes de ces caractéristiques à un moment ou un autre, c’est pourquoi il faut préciser que le psychopathe manifeste ces caractéristiques de manière prolongée et sérieuse que la plupart des gens.

10 / 10

myboston/Shutterstock

Le psychopathe a un comportement adulte antisocial

Les psychopathes voient dans les règles et les attentes de la société un obstacle disproportionné qui empêche l’expression de leur comportement. Ainsi, ils établissent leurs propres règles. Parmi leur comportement antisocial, on trouve la vente frauduleuse de valeurs mobilières, une conduite douteuse en affaires, en relation amoureuse ou parentale (agression d’enfant), etc. Certains psychopathes n’enfreignent pas la loi, mais leur comportement est néanmoins contraire à l’éthique, immoral ou nuisible aux autres : la tromperie, la violence psychologique, l’intimidation, pour n’en citer que quelques-uns.

Découvrez 7 signes que votre ami(e) n’en est peut-être pas un(e).

Mise en garde

Nous vous avons présenté un sommaire des traits de caractère et des comportements liés à la psychopathie. Évitez d’utiliser ces informations pour diagnostiquer cette maladie, chez vous comme chez les autres. Poser un diagnostic est l’affaire de professionnels qualifiés, ainsi qu’à une grande quantité de renseignements provenant de diverses sources et situations et d’autres aspects de la vie d’une personne. Autrement dit, ces caractéristiques relèvent de la personnalité des gens et de leurs interactions avec les autres, elles ne les décrivent pas uniquement dans un ou deux domaines particuliers comme la famille ou le travail.

Chaque caractéristique peut se manifester de façon extrême ou être inexistante. Chacun des traits peut être présent de manière très forte ou être absent. Certaines personnes pourraient montrer quelques-uns de ces traits (impulsivité, froideur, insensibilité, etc.), mais cela ne fait pas d’elles des psychopathes. La psychopathie est considérée comme un concept clinique mesurable qui sert à analyser les différences de personnalité dans la population au moyen d’une échelle de degré.

La plupart des gens se situent au bas de l’échelle. Certaines personnes se situent plus haut sur l’échelle et, bien qu’elles puissent présenter des comportements dérangeants ou problématiques pour leur entourage, elles ne sont pas considérées comme des psychopathes. Selon les chercheurs et les cliniciens, une personne est atteinte de psychopathie si elle se trouve au sommet de l’échelle, c’est-à-dire que la plupart des caractéristiques liées à la maladie se manifestent de façon extrême durant une grande partie de sa vie. Cette situation ne touche qu’un pour cent de la population.

Si vous croyez connaître une personne dont la personnalité correspond au profil décrit plus haut, et qu’il est important d’obtenir l’avis d’un expert, vous devriez recourir aux services d’un psychologue (ou psychiatre) judiciaire.