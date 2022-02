Le comportement d’une personne narcissique lors d’une rupture

RIDOFRANZ/GETTY IMAGES

Fréquenter un narcissique

Il peut être difficile d’être en couple avec un narcissique. La plupart des gens, au départ, ne peuvent imaginer que ce charmeur charismatique, qui les a séduits, possède également des traits de personnalité narcissique, tels le manque d’empathie, la soif d’attention et la sensibilité exacerbée à toute critique.

Avec le temps, néanmoins, certains signes sans équivoque de narcissisme pourraient faire surface. Vous vous réjouissez, par exemple, de votre nouvelle tenue de soirée, alors qu’il ne pense qu’à l’impression qu’il fera sur vos amis.

Il pourrait aussi chercher sans cesse la querelle en vous accusant de choses dont vous n’êtes pas la cause. Mais lorsque le narcissique franchit la ligne du trouble de la personnalité narcissique, ces événements frustrants peuvent devenir plus fréquents (menant à des abus narcissiques). Quand vient le temps de mettre un terme à la relation, il est difficile de prévoir la réaction du narcissique, tout comme de trouver la façon de vous extirper de la situation.

Qu’est-ce que le trouble de la personnalité narcissique?

«Dire que le narcissisme et le trouble de la personnalité narcissique s’équivalent, c’est comme dire que la tristesse et la dépression sont identiques» explique W. Keith Campbell, professeur de psychologie à l’Université de Géorgie, et auteur de The New Science of Narcissism.

«Si vous dites de votre conjoint qu’il est un narcissique, vous décrivez probablement quelqu’un d’égoïste, insensible, centré sur soi et en quête d’attention», précise W. Keith Campbell. «Mais si vous dites que votre compagnon est un narcissique qui pousse votre couple au divorce par son comportement excessif et préjudiciable, il pourrait avoir atteint un niveau clinique de narcissisme qui requiert une intervention thérapeutique et des procédures judiciaires: un trouble de la personnalité narcissique.»

Vivre avec un narcissique

On peut détecter un trouble de la personnalité narcissique de diverses façons, mais la plus révélatrice et même menaçante se produit au moment de la rupture.

«En essayant de rompre avec un narcissique, vous allez vous buter à une inflexibilité et une inadaptation des plus absolues», explique Elinor Greenberg, psychologue et auteure de Borderline, Narcissistic and Schizoid Adaptations: The Pursuit of Love, Admiration and Safety. «S’il a mal réagi à ses autres ruptures, il va reproduire cela comme dans le passé.»

Mais si un narcissique est lassé de sa relation et décide d’y mettre un terme, il pourrait adopter plusieurs moyens pour y parvenir, précise-t-elle.

Réactions d’un narcissique lors d’une rupture

Voici quatre réactions à la rupture que peut adopter une personne ayant un trouble de la personnalité narcissique.

Jouer les don Juan

Un narcissique va jouer ce rôle lorsque son intérêt dans la relation repose sur sa nouveauté et sur la sexualité. «Un don Juan n’a aucun sentiment profond pour sa partenaire ni pour la durée de la relation. Et ce, même s’il ne vous l’a peut-être jamais exprimé ainsi, souligne Elinor Greenberg, il deviendra de plus en plus blasé, et trouvera des moyens cruels et implacables pour faire dérailler la relation.»

Il peut, par exemple, inviter sa partenaire à une fête dans laquelle il va s’intéresser à une autre personne, à qui il va faire preuve de beaucoup plus que de l’amitié. Ou il pourra avoir une relation parallèle, et attendre que vous la découvriez pour vous contraindre à vouloir rompre.

«Ce genre de narcissique vous fera clairement sentir qu’il ne vous désire plus, et qu’il recherche activement d’autres partenaires», ajoute-t-elle.

Ce manque flagrant de respect et ce mépris de vos sentiments peuvent être l'élément déclencheur de la rupture avec quelqu'un qui est déjà probablement devenu très contrôlant et manipulateur.

Disputes violentes

De nombreux couples se séparent au terme de fortes disputes qui révèlent leurs différences irréconciliables. Mais il arrive que même dans les cas extrêmes, une personne qui n’a pas de trouble de la personnalité réussisse à dormir jusqu’au dernier jour sous le même toit. Une dispute de rupture avec un narcissique sera différente, prévient Elinor Greenberg.

«J’ai entendu dire que des gens qui rompaient avec un narcissique se faisaient jeter à la rue sous la pluie battante, ou hors de l’auto sur le bord de l’autoroute, explique-t-elle. Ce comportement se poursuivra jusqu’à la toute fin.»

Pourquoi? Parce que les narcissiques se croient fondamentalement supérieurs aux autres.

«Le narcissisme repose sur l’estime de soi, l’antagonisme et le sentiment que tout leur est dû, ajoute-t-elle. Le narcissique croit valoir plus que les autres, et mériter d’être traité comme tel.» (Découvrez d’autres signes que votre relation est toxique.)

C’est de la faute de l’autre

Les narcissiques croient être victimes du destin, et tout ce qui va mal découle de l’incompétence des autres. Ainsi, certains peuvent même refuser le rôle du «méchant» responsable de la rupture en s’arrangeant pour que soit le partenaire qui l’assume.

«Cette personne va jouer l’ignorant, faire l’idiot et mal se comporter, en général, jusqu’à ce que vous décidiez de le quitter, ajoute Elinor Greenberg. Et quand cela se produira, il (ou elle) continuera de jouer à l’innocent en affirmant que lui (ou elle) ne serait jamais parti.»

Cette stratégie appartient le plus souvent à un sous-groupe de gens atteints d’un trouble de la personnalité narcissique, le narcissisme vulnérable. «Le narcissique vulnérable se protège et se bat pour la reconnaissance qu’il dit mériter», précise Keith Campbell. «L’essentiel de ce combat est mental et émotionnel, car il craint trop la confrontation.»

La meilleure attitude à adopter: ne pas culpabiliser d’être la personne qui met fin à la relation. Même si le partenaire narcissique affirme qu’il n’aurait jamais rompu, ses actions indiquent tout le contraire.

Le bas de la liste

Cette quatrième situation est celle dans laquelle vous êtes relégué à un autre niveau. Elle pourrait se produire lorsque vous assumez la rupture. Si elle peut sembler la plus inoffensive, elle est également la plus propice à la manipulation. Si vous mettez fin à la relation, et qu’au lieu de se fâcher, il fait tous les efforts pour rester en bons termes avec vous, est-ce que tout s’arrange? Méfiez-vous!

«Ce narcissique est le champion du recyclage. Pour lui, une personne en vaut une autre, selon Elinor Greenberg. Il essaie d’avoir quelques partenaires potentielles à sa disposition, trois à cinq, en général. Ainsi, s’il se fâche avec l’une d’elles, il peut passer à la suivante.»

Elle rappelle, comme exemple, l’histoire des funérailles d’un homme qu’elle avait connu des années plus tôt. «Trois femmes se sont présentées, ses trois petites amies. Elles se connaissaient, et en étaient contrariées, mais continuaient à le fréquenter parce qu’il était intéressant, un grand voyageur, et ne demandait rien d’autre qu’une femme complaisante pour l’accompagner.»

Si une telle situation est intolérable à vos yeux, il est cependant facile de s’en extraire. Vous pouvez accepter une rupture à l’amiable, et refuser par la suite toute invitation à des sorties, des événements ou des rencontres sociales.

