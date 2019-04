9 symptômes qui ressemblent à ceux de l’autisme… mais ne le sont pas!

7 / 10 Rattana.R/Shutterstock Troubles de l’apprentissage Fondamentalement, il s’agit de tout handicap interférant avec l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, selon l’APA. Bien que les enfants autistes aient aussi des problèmes d’apprentissage, ils sont capables de se concentrer et d’acquérir un très haut niveau de compréhension sur un sujet qui les intéresse. « Les enfants autistes ont surtout des problèmes de compréhension sociale, de communication en plus d’adopter des routines et des comportements répétitifs – problèmes auxquels s’ajoutent les obsessions et les champs d’intérêt très limités. Ces symptômes ne sont pas typiques des enfants ayant des troubles de l’apprentissage et de l’attention », selon understood.org.

8 / 10 Shutterstock Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) Les symptômes de l’autisme et du TDAH peuvent se chevaucher : difficulté de concentration, hyperactivité et impulsivité. Mais alors que les enfants atteints de TDAH résistent à l’ordre et à la répétition, les enfants autistes peuvent au contraire trouver un certain réconfort dans ces contraintes, rapporte WebMD. Un enfant autiste peut hésiter à parler ou à s’engager avec les autres à moins qu’il ne s’agisse d’un sujet qui l’intéresse. Avec le TDAH, l’enfant parle impulsivement, souvent, et il interrompt les autres. On estime que 8,4% des enfants et 2,5% des adultes souffrent d’un TDAH. Comme l’autisme, il est plus fréquent chez les hommes, selon l’APA. Votre enfant souffre de trouble déficitaire de l’attention? Posez-vous ces 10 questions avant d’opter pour la médication.