Présenté par



Comment savoir si vous êtes psychopathe

Autrefois, c’était une certitude: on était psychopathe ou on ne l’était pas. Aujourd’hui, on a élargi le spectre et c’est plus difficile à déterminer. Un chercheur en comportement criminel a répondu à nos questions.



1 / 6 Andrey_Popov/Shutterstock Certains psychopathes ignorent-ils qu’ils le sont? Probablement pas. Ceux qui souffrent d’un trouble du spectre de la psychopathie savent en général qu’ils sont différents – ils comprennent sans doute qu’ils n’ont ni conscience ni remords et qu’une mauvaise action ne les empêche pas de bien dormir la nuit. Cela dit, c’est possible. Le neuro­scientifique James Fallon a raconté dans The Psychopath Inside, publié en 2013, que c’est en étudiant les scintigraphies de cerveaux de psychopathes qu’il a noté des similitudes avec son propre cerveau. Ébranlé, il s’est souvenu de sa jeunesse aventureuse, téméraire et avide de sensations fortes – des traits communs aux psychopathes qui s’atténuent souvent avec l’âge. Adulte, il est resté doué pour le mensonge et arrive toujours à se tirer des pires situations. Sauf que, contrairement à d’autres, James Fallon a su tirer le meilleur de ces caractéristiques et à les canaliser de manière prosociale. Assurez-vous de reconnaître les signes qui indiquent que vous côtoyez un psychopathe!