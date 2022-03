Le meilleur programme d’entraînement, selon son signe astrologique

Sélection.ca

Certaines personnes planifient toute leur journée en fonction de programme d’entraînement, et adorent tester leurs limites. D’autres détestent ça. Pour ceux qui n’ont pas la fibre athlétique, le meilleur moyen pour faire de l’exercice de façon régulière est d’en trouver un qui vous inspire. «L’entraînement devient un problème s’il équivaut à une corvée», explique l’astrologue et professeure d’astro yoga, Emily Ridout. «Si vous aimez votre entraînement, il ne rimera pas avec contrainte.» En vous basant sur votre signe astrologique, votre ascendant, votre élément et vos prédispositions naturelles, vous pourriez découvrir l’exercice qui vous convient le mieux.

Ça n’a rien de magique: cela fait des siècles que l’on relie l’astrologie au corps. «Jusqu’au 17e siècle, il fallait suivre un cours d’astrologie pour pouvoir pratiquer la médecine», rappelle-t-elle. Il y a des centaines d’années, les médecins de l’Europe occidentale croyaient qu’il y avait un lien entre le corps humain et les corps célestes, et que chaque signe du zodiaque agissait sur une partie définie de l’organisme. Le premier signe, le Bélier, représente la partie supérieure du corps et la tête. Les signes couvrent tout le corps, en descendant, et le dernier, le Poisson, gère les pieds et le système lymphatique.

Pour vous aider à trouver un programme d’exercices sur mesure, cernez les caractéristiques de la personnalité de votre signe astrologique, ainsi que les parties du corps qu’il représente. Vous devriez également étudier votre compatibilité avec les autres signes pour vous aider à choisir le bon partenaire d’entraînement. Quel que soit votre choix, équipez-vous des meilleurs shorts, leggings, soutiens-gorges de sport et autres équipements indispensables, pour commencer dans le confort et en beauté.

Bélier (21 mars-19 avril)

Parties désignées: tête

«Le Bélier est un signe cardinal, selon Emily Ridout. Il s’exprime en allumant le feu et en dirigeant son énergie.» Le meilleur exercice pour ce signe de feu devrait donc faire un usage maximal de son incroyable énergie. Son avis: la course. «C’est dynamique, et pourrait aider à aligner votre énergie naturelle et à trouver votre direction.» Pour mieux profiter de votre entraînement, équipez-vous d’accessoires de course pratiques, comme un brassard pour téléphone ou des écouteurs sans fil. De la musique entraînante stimule l’adrénaline et vous aide à atteindre l’euphorie du coureur.

Taureau (20 avril-20 mai)

Parties désignées: cou

«Le Taureau est l’énergie fixe de la Terre, pour Emily Ridout. Un entraînement offrant des côtés pratiques lui conviendra mieux. Promener son chien serait l’idéal.» Même si cela peut paraître moins complet comme programme d’exercices, rappelez-vous que des marches régulières brûlent les calories et aident au maintien d’une bonne santé cardiovasculaire. La recherche a démontré qu’un propriétaire de chien vivait plus longtemps que celui qui n’en avait pas. Cette activité permet aussi au Taureau de se connecter avec la nature, une condition essentielle à l’équilibre psychologique de ce signe.

Un autre moyen naturel et pratique de transpirer un peu est le jardinage. Le Taureau adore embellir son environnement, et ce bêchage pourrait représenter un entraînement complet pour lui. «Il peut aussi lever des poids, mais la terre est son élément naturel.»

Gémeaux (21 mai-20 juin)

Parties désignées: bras et épaules

Le Gémeau est un signe de l’air que l’on décrit souvent injustement comme inconstant, alors qu’il ne fait qu’être captivé par tout ce qu’il entreprend. En effet, il ne poursuivra aucune activité qui ne le passionne pas entièrement. Pour l’intéresser, l’entraînement doit donc être dynamique et distrayant.

Et puisqu’il aime aussi se faire des amis, Emily Ridout lui conseille de pratiquer un sport avec un partenaire ou en équipe. L’énergie du Gémeau correspond aux épaules et aux bras, et ceux-ci devraient être à la base de ses exercices. «Il devrait s’entraîner pour renforcer ses épaules, et donc penser au tennis ou au racquetball», ajoute-t-elle. Parmi les autres sports qui mobilisent cette partie du corps, on retrouve l’aviron, le baseball et la crosse.

Voici pourquoi les horoscopes sont si populaires.

Cancer (21 juin-22 juillet)

Parties désignées: avant du cœur, poitrine, estomac

«Le Cancer met l’accent sur la force, mais aussi la fluidité», explique Emily Ridout. Les gens de ce signe cardinal devraient privilégier un entraînement qui équilibre leur caractère nourricier, tout en renforçant leur tronc, la région du corps désignée. Le Cancer ne peut vraiment fonctionner à plein rendement au niveau physique et émotionnel que s’il s’appuie sur une base solide et constante. Ses suggestions: le Pilates, qui s’harmonise avec l’énergie naturelle du Cancer. Il permet de mélanger leur sensibilité et leur force.»

Lion (23 juillet-22 août)

Parties désignées: cœur, colonne vertébrale

Alors que le Bélier est un signe de feu cardinal directionnel, le Lion est un signe de feu fixe. Pensez à ce qui différencie une course de vitesse et une course d’endurance. «Il contient du feu», explique Emily Ridout au sujet du Lion. «La personne peut s’échauffer et s’incendier, comme dans un four, et surchauffer.»

En choisissant ses exercices, le Lion devrait donc en tenir compte, et s’assurer d’avoir des périodes de refroidissement ou de repos dans son entraînement. Pour lui, l’exercice est un engagement à long terme. Emily Ridout croit que le vélo lui conviendrait parfaitement. «Pour permettre au feu de brûler, mais aussi de ventiler. La bicyclette équilibre l’action des jambes qui réchauffe le corps et la brise qui le rafraîchit.»

Vierge (23 août-22 septembre)

Parties désignées: intestins, abdomen

Comme les autres signes de terre, la Vierge est très pratique. Fortement orientée vers les détails, elle est reconnue comme la perfectionniste du zodiaque. Pour ce signe méthodique, Emily Ridout conseille le yoga Yinyasa ou le tai-chi, qui exploitent les mouvements du corps pour stimuler la circulation de l’énergie. «Ils sont assez techniques, et la Vierge est portée à bien comprendre les aspects techniques du corps. Ils deviendront très efficaces avec une pratique répétée. Il y a un plaisir certain à reprendre la même routine et à la perfectionner. Ces disciplines favorisent aussi une bonne circulation de l’énergie dans les voies digestives.»

Apprenez-en plus sur vous et votre plus grande force d’après l’astrologie.

Balance (23 septembre-22 octobre)

Parties désignées: région lombaire, fessier

La Balance, comme le Gémeau, est un signe de l’air qui aime être entouré. Et comme lui, l’entraînement idéal implique un environnement social, comme la danse en couple, souligne Emily Ridout. «Il y a aussi la danse de salon, la bachata, la salsa ou le swing.» La Balance peut suivre des cours, ou apprendre les pas en visionnant des DVD. Elle peut accompagner sa séance d’entraînement dynamique grâce à un haut-parleur mobile sans fil, et ce, jusque dans les lieux de vacances les plus exotiques.

Scorpion (23 octobre-21 novembre)

Parties désignées: organes génitaux

Alors qu’un signe de l’air, comme le Bélier, est en quête de dynamisme, le Scorpion apprécie plutôt le calme et la tranquillité. Ce signe d’eau est le symbole de la profondeur, autant émotionnelle que physique, et requiert un entraînement concordant. «Une dynamique plus tempérée serait plus appropriée, souligne Emily Ridout. Même si cela n’a pas l’air d’un entraînement ni comporter de grandes dépenses d’énergie, cela lui permettra de restaurer son équilibre. Le Scorpion aimerait faire des étirements, ou du yoga.»

Le yoga réunit la respiration profonde et l’étirement, pour connecter le corps à l’esprit. Le Scorpion devrait ouvrir son chakra sacré (entre le pubis et le nombril, concentrant les forces sexuelles et les énergies créatives) durant ses exercices. Selon Well + Good, ce chakra correspond également à l’eau, dont le Scorpion est le signe. Vous n’aimez pas le yoga? Développez vos muscles et dépensez-vous en employant des bandes de résistance.

Sagittaire (22 novembre-21 décembre)

Parties désignées: hanches et cuisses

Selon Emily Ridout, le Sagittaire domine le haut des jambes et, comme la Balance, il apprécie l’entraînement par la danse. C’est également un signe changeant, que les astrologues surnomment le signe du tourbillon de feu, qui apprécie un rythme continu et fluide. «La Zumba, par exemple, répond à ses attentes. Même s’il n’a que 10 minutes pour son podcast préféré sur Spotify, et pour donner tout ce qu’il a, cela représente beaucoup pour lui.» Il pourrait suivre des cours, ou s’entraîner à la maison avec des DVD de Zumba ou de danse du ventre (baladi). Si vous pratiquez seul en style libre, essayez d’ajouter des étapes d’exercices pour corser votre entraînement, et tonifier vos muscles jambiers.

Mieux vaut éviter par contre ces exercices qui sont une perte de temps d’après les entraîneurs!

Capricorne (22 décembre-19 janvier)

Parties désignées: genoux, squelette

Le symbole du Capricorne est le bouc, ce qui explique la volonté de ce signe de terre de faire de la randonnée. «Faire du trekking et grimper les montagnes fait partie des choses qu’il préfère, affirme Emily Ridout. Il s’agit de suivre ses objectifs, de faire une estimation de ses progrès et de la distance parcourue.» Le Capricorne est le signe qui régit les genoux; leur renforcement par la randonnée est donc bénéfique. Assurez-vous d’avoir des bottes de marche résistantes, qui vous permettent d’atteindre les sommets visés. En cas de froid ou de pluie, rabattez-vous sur une machine d’escalade à l’intérieur.

Verseau (20 janvier-18 février)

Parties désignées: système circulatoire, chevilles

Fantaisiste parmi les signes du zodiaque, le Verseau est un signe de découverte. «Son entraînement doit sortir des sentiers battus, souligne Emily Ridout. Il devra trouver ce qui l’inspire le plus, comme les arts martiaux, le yoga aérien ou la gymnastique artistique.» Une course normale sur un tapis roulant ne motivera tout simplement pas ce signe de l’air. Il devrait plutôt se pencher sur quelque chose de plus acrobatique, comme le yoga aérien, la danse de poteau ou encore frapper un sac d’entraînement pour libérer son énergie refoulée.

Poissons (19 février-20 mars)

Parties désignées: pieds, système lymphatique

«Le Poisson est un signe d’eau volatile, dont l’eau est l’élément naturel», dit Emily Ridout. Il représente la fluidité, et adore s’immerger dans son environnement de prédilection. Si vous n’avez pas de piscine à la maison, courez à la piscine municipale la plus proche, ou abonnez-vous à un gym qui en possède une. Le port de poids étanches pour poignets en faisant des longueurs ou de l’aquagym accroîtra la résistance, et renforcera et tonifiera davantage vos muscles.

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir de l’information fiable sur la santé!