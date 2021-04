Astrologie: pourquoi les horoscopes sont-ils si populaires?

3 / 6

Aphelleon/NASA/Shutterstock

Qu’est-ce l’astrologie?

Comment ça fonctionne exactement?

L’astrologie est l’étude de la position de différents corps célestes – les planètes, le Soleil, la Lune – et des effets que leurs interrelations ont sur la personnalité et le comportement humain. J’utilise The American Ephemeris for the 21st Century, un livre qui renferme des milliers de données sur, par exemple, la position et le déplacement de ces corps célestes dans le temps, et je les interprète. Durant un de mes derniers balados, j’ai analysé le thème astral d’un auditeur du signe de la Vierge pour tenter de lui faire comprendre l’origine de ses pensées compulsives et contrariétés au travail. On se concentre sur le rôle de l’astrologie comme fenêtre sur l’avenir, mais c’est aussi un outil pour gérer le présent – la fondation sur laquelle reposent nos vies futures et nos progrès.

