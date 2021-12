Comment gagner de l’argent, selon son signe astrologique

9 / 13 Aratehortua/GETTY IMAGES/Sélection.ca Scorpion (23 octobre – 21 novembre): calmer son caractère Compétitifs et intimidants, les Scorpions peuvent souvent se retrouver en désaccord avec des collègues qui ne partagent pas la même opinion ou qu’ils considèrent (à tort ou à raison) comme des rivaux potentiels. La meilleure façon d’être plus performant au travail et, espérons-le, de gagner plus d’argent, est d’utiliser cette compétitivité de manière constructive et positive. «En raison de votre nature guerrière, vous avez probablement l’air un peu agressif, que vous le soyez ou pas. Faites un effort pour sourire un peu plus et soyez plus accueillant pour atténuer cette intensité», déclare Johnson. Bien sûr, vous n’avez pas besoin de vous fabriquer une personnalité tierce; adoucissez simplement certains de vos traits de caractère. Que cela vous plaise ou pas, les gens sont plus susceptibles de reconnaître et de récompenser ceux qu’ils trouvent agréables ou sympathiques. Trait à maîtriser: la passion. Le Scorpion est connu pour être l’un des signes les plus passionnés du zodiaque. Votre désir brûle à un niveau plus profond, et cela vous aidera à poursuivre vos objectifs.

la passion. Le Scorpion est connu pour être l’un des signes les plus passionnés du zodiaque. Votre désir brûle à un niveau plus profond, et cela vous aidera à poursuivre vos objectifs. Obstacle à surmonter: la méfiance. Prenez des leçons du Lion et du Sagittaire en matière de compétences sociales. En tant que l’un des signes astrologiques les plus dignes de confiance, vous devez apprendre à faire confiance aux autres.

la méfiance. Prenez des leçons du Lion et du Sagittaire en matière de compétences sociales. En tant que l’un des signes astrologiques les plus dignes de confiance, vous devez apprendre à faire confiance aux autres. Activités connexes parfaites: musicien, détective privé, psychothérapeute. Travaillez-vous depuis la maison? Voici combien d’argent (et de temps!) il est possible d’économiser grâce au télétravail.

10 / 13 Aratehortua/DRAGON IMAGES/Sélection.ca Sagittaire (22 novembre – 21 décembre): interagir avec les clients Il ne devrait pas être si difficile pour un Sagittaire d’augmenter sa capacité financière. Contrairement aux Scorpions, les Sagittaires sont naturellement très sympathiques et pétillants; ils sont tout simplement philanthropes. Utilisez cette chaleur et cette gentillesse pour vous faire autant d’amis que possible dans votre secteur d’activité. Profitez des événements sociaux comme les [email protected], les collectes de fonds et les sorties d’entreprise. «Les Sagittaires sont très sages et réussissent bien dans les évènements professionnels comme les réunions de travail ou avec des clients, et ce, même dans un contexte scolaire», souligne Johnson. En savoir plus sur votre signe astrologique peut vous aider à mieux comprendre vos forces et vos faiblesses. Trait à maîtriser: nature extravertie et agréable. Sachez que l’argent est plus facile à gagner et à cumuler quand on sait se faire des amis aux bons endroits.

nature extravertie et agréable. Sachez que l’argent est plus facile à gagner et à cumuler quand on sait se faire des amis aux bons endroits. Obstacle à surmonter: l’excès de confiance ou la prétention. Vous êtes sophistiqué et compétent, mais vous pouvez parfois glisser vers le «je-sais-tout».

l’excès de confiance ou la prétention. Vous êtes sophistiqué et compétent, mais vous pouvez parfois glisser vers le «je-sais-tout». Activités connexes parfaites: entraîneur personnel, planificateur de vacances, vendeur.