Voici la couleur des yeux la plus rare du monde

Qu’est-ce qui détermine la couleur des yeux? Des experts s’expriment sur la couleur des yeux la plus rare du monde et sur la génétique qui la sous-tend.

Si les yeux sont le miroir de l’âme comme on se plaît à dire, il n’est pas étonnant que leur couleur inspire plus d’un artiste. Par exemple, Van Morrison chante à propos d’une fille aux yeux bruns dans Brown-eyed girl alors qu’Eric Clapton dit d’une femme dans sa chanson Blue Eyes Blue que c’est elle qui a rendu ses yeux bleus. La couleur des yeux constitue un trait distinctif unique à chacun. En fait, personne dans le monde n’a la même couleur de yeux. Et si vous vous êtes déjà demandé quelle est la couleur la plus rare, vous n’êtes pas le seul.

Au même titre que déterminer le type de personnalité le plus rare ou la combinaison de cheveux et de yeux la plus rare, la couleur des yeux est complexe. Si la génétique joue un rôle dans tout cela, un gène en particulier aide grandement à déterminer la couleur des yeux. Et voici un fait intéressant: lorsqu’on parle de la couleur des yeux la plus rare du monde (indice: ce ne sont pas les yeux bleus), seulement 2% de la population mondiale arbore cette couleur, soit le même pourcentage que les roux.

Quelle est la couleur des yeux la plus rare?

Vert est la couleur des yeux la plus rare du monde, avec seulement 2% de la population mondiale qui a les yeux verts, selon l’American Academy of Ophthalmology (AAO).

Quelle est la couleur des yeux la plus répandue?

Quant à la couleur des yeux la plus répandue dans le monde, ce sont les yeux bruns qui remportent la palme. L’AAO rapporte que 79% des gens dans le monde ont des yeux présentant une variation de brun. En fait, c’est un trait hérité de nos premiers ancêtres: il y a environ 10 000 ans, chaque humain sur Terre avait les yeux bruns, selon l’AAO.

Tous les yeux bruns n’ont cependant pas été créés égaux. «La couleur des yeux est unique à chacun, et tous les yeux bruns sont différents», déclare la Dre Purnima Patel, porte-parole clinique de l’AAO et fondatrice de Ophthalmology and Retina Associates de Géorgie.

Les autres couleurs des yeux sont-elles très répandues?

Les yeux bleus occupent le deuxième rang à titre de couleur des yeux la plus répandue, mais leur apparition est plus récente dans l’évolution, explique la Dre Patel. Environ 27% des Américains ont les yeux bleus, rapporte l’AAO, ce qui est probablement attribuable à l’immigration en provenance de l’Allemagne, de la Scandinavie, de l’Angleterre, de l’Irlande et de l’Europe de l’Est. En fait, chaque personne aux yeux bleus partage un ancêtre commun. La toute première paire de yeux bleus est due à un extraordinaire hasard de la génétique qui a été transmis, puis retransmis encore et encore.

La couleur la plus rare après les yeux verts est noisette, un mélange de brun et de vert moucheté d’or. Environ 18 % des Américains ont les yeux noisette comparativement à environ 5 % de la population mondiale. Et si les yeux violets sont rares, ce n’est en fait qu’une nuance de bleu produite par la lumière qui se réfléchit autour des yeux et leur donne cette teinte violette.

Qu’est-ce qui détermine la couleur des yeux?

La couleur des yeux est déterminée par la mélanine, un pigment qui colore les cheveux, les yeux et la peau.

La partie colorée de l’œil, appelée iris, est composée de deux couches: l’épithélium derrière et le stroma devant. Le mince épithélium contient des pigments bruns tirant sur le noir tandis que le stroma présente des quantités variables d’un pigment appelé mélanine. La couleur des yeux est directement liée à la quantité de mélanine présente dans le stroma. «Les personnes aux yeux bruns ont beaucoup de mélanine dans l’iris alors que celles aux yeux bleus en ont beaucoup moins», explique la Dre Yuna Rapoport, une ophtalmologiste de New York.

L’iris entoure la pupille et aide à contrôler la quantité de lumière qui pénètre dans l’œil. La mélanine réfléchit la lumière de différentes manières et crée l’illusion que l’œil a plusieurs teintes, selon la Dre Patel. En raison de variations dans la mélanine, les yeux passent par toute la gamme des couleurs, allant du bleu très pâle au brun très foncé. Les yeux verts (la couleur la plus rare) ont moins de mélanine que les yeux bruns, mais plus que les yeux bleus, par exemple. «Le brun se situe à une extrémité du spectre, le bleu à l’autre extrémité alors que le noisette et le vert sont entre les deux», dit-elle. Cela signifie aussi que le brun est dominant et le bleu moins dominant (ou récessif).

La mélanine joue également un rôle essentiel: protéger vos yeux. «La mélanine empêche les rayons dommageables du soleil de pénétrer dans vos yeux et de causer des cataractes, explique la Dre Patel. Plus il y a présence de mélanine dans vos yeux, moins vous courez de risques.» Ça veut dire que les personnes aux yeux bruns sont moins susceptibles de développer des cataractes ou des problèmes oculaires liés au soleil que celles qui ont les yeux bleus.

Est-ce que la génétique affecte la couleur des yeux?

La couleur des yeux est passablement plus complexe que deux parents aux yeux bleus qui ont un enfant aux yeux bleus, selon Rick Sturm, professeur adjoint et chercheur attaché à l’université du Queensland Frazer Institute à Brisbane, en Australie. Rick Sturm consacre sa carrière à l’analyse de la génétique de la pigmentation chez l’humain, dont la couleur des yeux.

«De multiples gènes contribuent à la couleur des yeux, mais le plus important est le OCA2», explique-t-il. En fait, 75% de la contribution génétique à la couleur des yeux vient de ce gène, lequel fournit des directives pour la fabrication de la protéine P présente dans les cellules qui produisent le pigment mélanine (appelées mélanocytes).

Deux gènes, OCA2 et HERC2, font équipe pour déterminer la quantité de mélanine et, par conséquent, la couleur des yeux. «Le gène OCA2 est situé près du gène HERC2, et ce dernier contient les éléments régulant le gène

OCA2», de dire Rick Sturm.

Plusieurs variations communes présentes dans le gène OCA2 réduisent la quantité de protéine P, ce qui explique pourquoi il y a un éventail de couleurs des yeux allant du brun foncé au bleu-gris.

Y a-t-il d’autres facteurs qui déterminent la couleur des yeux?

Oui. Outre les gènes, l’épaisseur de l’iris affecte la couleur des yeux. «Si votre iris est plus mince et qu’il n’y a pas beaucoup de mélanine, vos yeux peuvent paraître gris», ajoute-t-il.

La géographie entre aussi en ligne de compte, explique-t-il. À Brisbane, en Australie, par exemple, la répartition des couleurs est 25% de yeux bruns, 25% de yeux vert-noisette et 50% de yeux bleus. Mais ces chiffres diffèrent ailleurs dans le monde. «Les yeux bruns sont prédominants dans les populations africaine et asiatique alors que les yeux bleus prédominent habituellement en Europe; par contre, il y a plus de gens aux yeux bruns dans le sud de l’Europe alors que les gens aux yeux bleus se retrouvent en plus grand nombre dans le nord de l’Europe.»

L’exposition au soleil peut aussi jouer un rôle. Rick Sturm a déjà vu des taches de rousseur dans les yeux «que nous savons associées à l’exposition au soleil». Mais ce qu’il a vu de plus rare jusqu’à maintenant – deux fois en fait –, ce sont des pois ou des petites mouchetures brunes chez des adolescents. Les chercheurs ne savent toujours pas pourquoi ou comment cette anomalie se produit, mais il ne croit pas pour sa part qu’elle puisse être causée par l’exposition au soleil à un si jeune âge.

Une personne peut-elle avoir les yeux de deux couleurs différentes?

Oui, une mutation génétique qui affecte le développement de la mélanine dans les iris (appelée hétérochromie) peut donner lieu à des yeux de deux couleurs différentes. En fait, on sait que certains acteurs, notamment Kate Bosworth et Jane Seymour, ont cette particularité. De plus, si les nerfs d’un de vos yeux subissent des dommages, il est possible que vous perdiez la couleur dans cet œil, explique Rick Sturm. Aussi, le glaucome et certains médicaments pour le glaucome sont reconnus pour changer la couleur de vos yeux.

Pouvez-vous changer de couleur de yeux?

Il existe certaines lentilles cornéennes et procédures qui aident à changer la couleur des yeux de façon temporaire ou permanente, mais attention aux conséquences, précise la Dre Yuna Rapoport. «Les lentilles cornéennes sont correctes, mais le matériau qui les compose n’est pas le même que celui utilisé pour les lentilles d’ordonnance. Utiliser des lentilles de couleurs différentes peut augmenter les risques de développer une inflammation de la cornée, des ulcères et des cicatrices permanentes.»

La pose d’un implant devant l’iris pour changer sa couleur est également une option, mais cette procédure est risquée et n’a pas fait ses preuves. «Ça peut causer de l’inflammation, des dommages permanents ou une perte de vision», note la Dre Rapoport. De plus, elle n’est pas approuvée par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA).

Le tatouage cornéen au laser est une autre méthode pour changer la couleur des yeux. «C’est comme un verre de contact permanent qui change la couleur de la cornée.» Une autre procédure au laser consiste à retirer le pigment brun foncé afin de révéler la couleur sous-jacente des yeux, qu’ils soient ambre, noisette, gris, verts ou bleus. Le problème, c’est qu’il n’y a toujours pas à ce jour de manière éprouvée et sécuritaire de changer la couleur de vos yeux, conclut la Dre Rapoport.

