7 symptômes indiquant que vous avez besoin de lunettes

On vous dévoile ce que votre optométriste ne veut pas vous dire!

Les muscles de vos yeux travaillent au maximum de leur capacité lorsque vous vous concentrez sur une tâche rapprochée ou complexe, notamment la lecture ou le travail à l’ordinateur. Si vous avez besoin de lunettes, ces muscles vont compenser en redoublant d’efforts pour obtenir une image claire. Comme ce n’est pas une position naturelle pour les yeux, ceux-ci peuvent se fatiguer, ce qui entraînera de la somnolence. Si les lunettes ne suffisent pas, clignez plus souvent des yeux, ou éloignez votre ordinateur. Cela donnera un répit à vos yeux.

ISTOCK/YURIZ

N’avoir jamais assez de lumière pour lire

Votre lampe de bureau ne suffit pas à vous éclairer et vous devez en allumer une autre, ou même un plafonnier. Si vous manquez toujours de lumière, indépendamment de la pièce ou du type d’éclairage, cela pourrait être un des signes indiquant un besoin de lunettes.

Cette situation va s’accentuer avec le temps, ce qui est tout à fait normal. Selon des études, les gens de plus de 60 ans ont besoin, en moyenne, de trois fois plus de lumière que ceux de 20 ans. Réduire la luminosité fait partie des choses qui peuvent protéger vos yeux et qui pourraient vous sauver la vue!