Les effets de l’isolement

Les personnes âgées de plus de 60 ans sont plus vulnérables à la COVID-19. Sont-elles également plus sensibles aux effets de l’isolement?

L’isolement est associé à des problèmes de santé mentale, mais il affecte également la santé physique. Il est responsable d’une augmentation de l’incidence des maladies cardiaques, par exemple, et on peut le relier à des troubles cognitifs comme la maladie d’Alzheimer et la démence – ce qui illustre l’importance d’entretenir le contact, quelle que soit la manière.

