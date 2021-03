Comment laver son tapis de yoga de la bonne façon

En utilisant un tapis fourni par une salle de sport ou un studio de yoga, pensez à cette sueur, ces gouttelettes respiratoires, cette peau morte et ces germes de pieds des dizaines de personnes qui l’ont utilisé avant vous. Ces tapis de yoga peuvent aussi être des terrains fertiles pour des germes plus dangereux, comme des bactéries pathogènes, ajoute Maria Striemer.

Mais quel environnement idéal pour la prolifération des champignons, des virus et des bactéries, que la combinaison de l’humidité de votre sueur et du studio ainsi que de pieds nus! Ce sont les mêmes bactéries qui provoquent notamment des affections cutanées telles que des verrues plantaires, la teigne, l’impétigo, le pied d’athlète et des éruptions cutanées, dit Maria Striemer.

La science en dit quoi?

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de recherches reliant les tapis de yoga et les bactéries, champignons et virus, l’équipement des salles d’entraînement et des gymnases est, nous le savons, couvert de germes.

Dans une étude publiée en 2014 dans l’International Journal of Environmental Research and Public Health, les chercheurs avaient procédé au nettoyage d’une variété de surfaces dans quatre gymnases différents ouverts 24h/24 aux États-Unis. Les surfaces et l’équipement des gyms étaient couverts de diverses bactéries: Salmonelle, Klebsiella, Micrococcus et Staphylococcus (l’espèce la plus pathogène de la famille des staphylocoques). Or, une infection à staphylocoque peut, dans certains cas, être mortelle.

Au-delà des germes, vous devez également vous soucier de la saleté, de la poussière, des poils d’animaux, et même des matières fécales qui peuvent se retrouver sur des chaussures ou des mains non lavées, explique l’experte en nettoyage Natalie Barrett. Non seulement ces éléments peuvent gâcher votre joli pantalon de yoga, mais ils peuvent aussi transporter des germes et provoquer des réactions allergiques.

Le yoga a de nombreux avantages pour la santé – il a même été démontré qu’il stimule naturellement votre système immunitaire – mais vous devez être attentif à l’équipement que vous utilisez. Optez pour votre propre tapis de yoga personnel et veillez à le nettoyer et le désinfecter régulièrement.