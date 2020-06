10 essentiels pour vous entraîner cet été

MOOSHNY/SHUTTERSTOCK

Des vêtements avec protection solaire

Il n’est pas agréable d’étendre une lotion solaire sur vous avant votre entraînement, et tout particulièrement si vous avez hâte de débuter votre séance! Pour vous assurer que vous protégez votre peau contre les rayons ultraviolets nocifs, recherchez des vêtements conçus avec une protection ce qui peut aider à protéger votre peau des rayons UVA et UVB. Ces capris Athleta Relay vous permettent d’être au frais d’abord par leur longueur, mais vous procurent aussi une protection FPS 50. Donc, vous n’avez pas à vous soucier de votre exposition au soleil si vous êtes dehors pendant un certain temps. Vous pouvez également trouver des hauts pour protéger vos épaules, votre poitrine et votre dos.

