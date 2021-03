8 postures de yoga tonifiantes

1 / 10

Le pouvoir énergisant du yoga

Quand on a tout à faire en même temps et qu’on doit faire appel à toutes ses réserves d’énergie, un petit coup de pouce est le bienvenu. À cet égard, le yoga est excellent. Si on connaît généralement ses effets calmants, on ignore souvent que c’est aussi une discipline qui tonifie et énergise. Nous avons donc demandé au vancouvérois Wade Imre Morissette, auteur de Transformative Yoga, de concocter pour les lectrices de Plaisirs santé un programme ayant pour effet de tonifier les muscles et d’augmenter l’énergie.

Vous tirerez vos premiers bienfaits énergisants en pratiquant des flexions dorsales, par exemple la posture de la Montagne – extension, le Chien orienté vers le haut et le Pont, de dire Wade Imre Morissette qui, en passant, est le frère jumeau de la chanteuse pop Alanis. «L’extension de la colonne ouvre, ou étire, les muscles tendus de la poitrine. Quand la poitrine est ouverte, on respire plus librement et on remplit mieux ses poumons.» Cette respiration profonde entretient la vivacité d’esprit et l’énergie physique. En parlant de respiration, ces exercices vous aideront à lutter contre l’anxiété et à vous détendre.