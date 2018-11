4 / 9

Échappez aux coup de blues

Planifiez vos longues vacances pendant les mois d’hiver et, si possible, sauvez-vous vers un climat chaud et ensoleillé. Fuir la morosité hivernale une ou deux semaines peut également apporter un soulagement bénéfique aux symptômes de TAS.

