9 façons d’améliorer l’effet des vitamines

Ces conseils vous aideront à améliorer l’effet des vitamines que vous prenez… et ainsi tirer le maximum des bienfaits de chaque pilule!

Avec des médicaments

Sur ordonnance ou en vente libre, les médicaments et les vitamines peuvent se nuire mutuellement. Par exemple, le calcium peut gêner l’absorption de la lévothyroxine, une hormone thyroïdienne. D’autres peuvent en revanche stimuler l’effet des médicaments. On a déjà montré que, pris avec une huile de poisson riche en oméga 3, les antidépresseurs étaient plus efficaces. Mais certaines combinaisons peuvent mener à l’excès. L’huile de poisson, la vitamine E et le ginkgo sont par exemple des fluidifiants sanguins naturels ; s’ils sont pris avec un anticoagulant, le sang devient trop fluide, augmentant les risques d’hémorragie interne et d’accident vasculaire cérébral hémorragique. Il vaut mieux demander conseil au médecin ou au pharmacien avant de prendre des suppléments.

