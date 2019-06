L’huile essentielle de l’arbre à thé: ses nombreux bienfaits et vertus

Découvrez les nombreux bienfaits et propriétés santé de l’huile essentielle d’arbre à thé!

Cette huile compte parmi les 10 meilleures huiles essentielles pour soulager le rhume et la grippe.

Découvrez au cours des pages suivantes les étonnantes propriétés et bienfaits santé de l’huile essentielle d’arbre à thé.

Jadis utilisée pour combattre les infections de la peau, l’huile essentielle de l’arbre à thé est aujourd’hui scientifiquement reconnue pour ses nombreux bienfaits et propriétés santé.

Huile essentielle d’arbre à thé: aide à prévenir l’infection

L’huile essentielle d’arbre à thé favorise la cicatrisation des plaies bénignes et aide à prévenir l’infection. Les propriétés antiseptiques de l’huile essentielle d’arbre à thé en font un produit parfaitement adapté pour guérir toutes sortes d’infections courantes, dont coupures et écorchures, ainsi que morsures et piqûres d’insectes.

