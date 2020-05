Maigrir et manque de motivation: 6 trucs efficaces

Have a nice day Photo/Shutterstock

Vous manquez de motivation car vous n'exercez pas assez votre volonté

La solution à votre manque de motivation: il est important de faire travailler sa volonté quotidiennement. C'est que la volonté est comme un muscle: plus on s'en sert, plus elle se renforce. Le truc consiste à ne pas en abuser, particulièrement les jours où l'on en a le plus besoin. Pour travailler votre volonté, optez pour un exercice qui a) vous demande peu de volonté, b) n'a rien à voir avec le but que vous vous êtes fixé et c) peut se faire à la fin de la journée et n'interfère donc pas avec vos activités et objectifs quotidiens. Pour exercer votre volonté, vous pouvez, par exemple, écrire quelques mots dans votre journal, lire cinq pages d'un roman avant d'aller au lit ou préparer votre repas du lendemain midi.

Pourquoi ça fonctionne: on a montré dans des études qu'il suffisait d'un geste aussi simple que de se brosser les dents avec sa main non dominante pour développer «le muscle» de la volonté. On a également montré que les effets de ce genre d'exercices permettant de faire travailler le muscle de la volonté pouvaient se répercuter sur tous les autres aspects de l'existence: les gens rapportent regarder moins la télé, faire plus de ménage, prendre moins d'alcool, cesser de fumer et diminuer leur consommation de malbouffe.

N'hésitez pas à entraîner votre cerveau à détester le «fast food»!