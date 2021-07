Les 5 meilleures tisanes pour dormir, à consommer avant de se coucher

Il convient de noter que l’étude n’a pas examiné directement l’impact de cette tisane sur le sommeil. Et quatre semaines après l’étude, les deux groupes avaient retrouvé des niveaux similaires de fatigue et de dépression, une bonne indication que les bienfaits de la tisane à la lavande sont de courte durée.

Selon Worldviews on Evidence-Based Nursing, une étude portant sur 80 femmes en période postnatale dont le sommeil était de mauvaise qualité a révélé que celles qui avaient senti et bu de la tisane à la lavande chaque jour pendant deux semaines étaient moins fatiguées et moins déprimées que les autres.

Tisane au citron

Une petite étude publiée dans le Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism a examiné comment l’extrait de citron affectait l’anxiété et le sommeil chez 20 adultes souffrant d’anxiété légère à modérée et de troubles du sommeil.

Ils ont constaté que l’administration de 600 milligrammes d’extrait de citron par jour pendant 15 jours réduisait l’insomnie de 42%. Et 85% des personnes ont obtenu une rémission complète de leur insomnie. Une mise en garde importante s’impose: l’étude ne comportait pas de groupe témoin.

