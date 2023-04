6 choses à faire avant de se coucher pour contrôler ses rêves

Apporter quelques modifications à sa routine de sommeil pourrait permettre de contrôler ses rêves… et les changer à jamais!

Trouvez un souvenir tangible

Si vous voulez qu’une personne, une expérience ou une solution précise à un problème apparaisse dans votre rêve, vous devrez vous concentrer là-dessus juste avant de vous endormir. «Tant mieux si le sujet se prête à un souvenir tangible que vous pouvez placer sur votre table de chevet. S’il s’agit d’un problème personnel, l’objet peut être une photo de la personne avec qui vous êtes en confIit», explique Deirdre Barrett, auteure de The Committee of Sleep et professeure clinicienne adjointe de psychologie à la Harvard Medical School. «Ce peut être une toile vierge dans le cas d’un artiste, un appareil à moitié assemblé sur lequel travaille un scientifique ou encore les différentes versions d’une preuve mathématique.»

