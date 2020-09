Retour à l’école: retrouver une routine de sommeil

3 / 7

FABRIKASIMF/SHUTTERSTOCK

Établir une routine

Plusieurs éléments doivent être considérés concernant l’efficacité d’une routine de sommeil. Faire un compte à rebours pour mieux planifier le lendemain:

demandez aux enfants de choisir les tenues la veille;

assurez-vous que les sacs à dos et les déjeuners sont prêts;

planifiez s’ils prendront une douche avant de se coucher ou le matin.

«Éliminer les tâches avant d’aller au lit permet de dormir plus longtemps le matin et de réduire l’anxiété», explique le Dr Gregory. Une routine du soir comme celle-ci mène à un sommeil plus réparateur, peu importe votre âge. En fin de compte, une bonne cohérence est la clé du succès. «Bien qu’il puisse être difficile au début de s’en tenir au nouvel horaire scolaire, il est bénéfique au bien-être mental et physique de l’enfant», déclare le Dr Gregory. «Le fait d’acclimater les enfants avec un nouvel horaire dès le début garantit un retour à l’école sain et dans la bonne humeur.»

