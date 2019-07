15 activités estivales santé pour pas cher

10 / 15

Alexander Raths/Shutterstock

Cultivez vos propres légumes

Le jardinage est efficace contre le stress et les calories superflues, et il vous permet en outre de manger plus sainement et d’économiser! Sans vous tuer au travail, vous récolterez dans votre propre jardin des laitues, des poivrons, des tomates et d’autres riches sources de nutriments. Si vous manquez d’espace, vous pouvez tout de même cultiver quelques herbes aromatiques en pot, à l’intérieur. Elles donneront du goût à vos repas santé. S’il vous est absolument impossible de jardiner chez vous, renseignez-vous sur les jardins communautaires de votre quartier.

