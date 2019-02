Ces 20 célébrités ont été scouts, le saviez-vous?

16 / 20 Shutterstock John F. Kennedy Voilà un autre ex-président qui a également fait partie du mouvement scout dans sa jeunesse. Il n’a jamais abandonné le scoutisme, même au cours de sa courte carrière politique. Il était membre de la troupe 2 de Bronxville, à New York, et a occupé plusieurs postes dans l’organisation du district de Boston, dont celui de vice-doyen, membre du conseil d’administration et représentant national. C’est alors qu’il est président des États-Unis en 1961 qu’il en devient le président national honoraire. Consultez les 12 questions laissées sans réponse depuis la mort de JFK.

17 / 20 Fabio Mazzarella/Sintesi/Sipa/Shutterstock Richard Gere L’acteur n’a peut-être pas gravi les plus hauts échelons du scoutisme, mais il a été membre de l’organisation pendant de nombreuses années. Les valeurs philanthropiques du mouvement l’ont suivi jusqu’à sa vie adulte. En effet, il consacre beaucoup d’énergie à des causes humanitaires comme la lutte au SIDA et la cause des sans-abris. Sa fondation, la Gere Foundation, vient en aide à la communauté tibétaine en exil.