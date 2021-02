2 / 7

rawcapPhoto/Shutterstock

L’envol de l’espoir

Ken aurait eu 29 ans le 8 novembre 1993. «Comment vais-je lui envoyer une carte d’anniversaire?» demande Desiree à sa grand-mère. «On l’attachera à un ballon, si tu veux. Comme ça, elle montera directement au ciel.»

En route pour le cimetière, la banquette chargée des bouquets qui vont fleurir la tombe, Rhonda, Trish et Desiree s’arrêtent dans une boutique. «Aide ta maman à choisir un ballon», dit Trish à la petite. Des douzaines de ballons Mylar argentés gonflés à l’hélium se dandinent devant leurs yeux. Desiree en choisit un aussitôt: «Celui-là!» JOYEUX ANNIVERSAIRE est imprimé au-dessus d’une illustration d’Ariel, la princesse de La petite sirène de Disney. Desiree a souvent regardé le film avec son père.

Elle dicte sa lettre à toute vitesse sur la tombe de Ken. «Dis-lui: Joyeux anniversaire, je t’aime et tu me manques.» Puis elle ajoute: «J’espère que tu recevras ma lettre et que tu m’écriras pour mon anniversaire en janvier.»

Trish rédige le message avec leur adresse sur une feuille de papier qu’elle glisse dans un plastique avant de l’attacher à la ficelle du ballon. Et Desiree lâche le tout.

Pendant près d’une heure, elles voient la tache brillante argentée rapetisser dans le ciel. «Bien, soupire Trish. Il est temps de rentrer.» Rhonda et Trish marchent doucement en direction de la voiture quand elles entendent Desiree s’exclamer, excitée: «J’ai vu papa se pencher pour le prendre!» Le ballon, encore visible quelques secondes plus tôt, a disparu. «Il va pouvoir me répondre», déclare l’enfant.

Parfois, un simple objet peut nous aider à traverser cette difficile étape qu’est le deuil.