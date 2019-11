Deuil: 7 écrivains évoquent la fin d’un proche

Pour mieux apprivoiser le deuil, 7 écrivains racontent dans un fabuleux récit le récit les derniers moments de la vie d’un être cher.



Nous l’avons inondé de notre amour et de notre reconnaissance d’avoir été là. À la fin, quand la respiration s’est faite plus laborieuse, notre fille a insisté: «Ça va aller, papa. Tu peux lâcher prise.» Et il l’a fait. C’étaient les dernières paroles, mais ce ne sont pas celles que je chéris. «Je suis ta femme», avais-je dit. Et il avait répondu: «Ça alors! Ça vaut un toast!» — Patricia Clarke, Toronto

Il est mort 15 jours plus tard. Je ne sais plus s’il a parlé après ce bref échange. L’infirmière nous encourageait à lui dire des choses. L’ouïe est le dernier sens à disparaître, disait-elle.

Mon mari était mourant. Cette intelligence et cet esprit dont notre amour s’était nourri pendant près de 60 ans luttaient pour se libérer de son corps. Il était parfois possible de l’atteindre. Je cherchais ces ouvertures le matin quand je lui demandais son nom. Il lui arrivait de répondre. Un jour où il m’a dit son nom, j’ai enchaîné: «Et moi, comment je m’appelle? — Hum… Je ne me souviens pas très bien. — Pat Clarke, ai-je répondu. — Oh! nous avons le même nom. — Oui, parce que je suis ta femme. — Ça alors! Ça vaut un toast!»

Un temps profitable

Et si…? Deux petits mots qui peuvent être chargés de regrets. Et si je lui avais dit que je l’aimais? Et si je lui avais dit que je l’admirais? Et si j’avais eu le temps de lui dire adieu. Mais ce n’est pas toujours aussi grave qu’on croit.

L’histoire que je vais raconter remonte à l’époque où j’étais éditeur. À la maison d’édition, j’avais la réputation d’avoir la bougeotte. Je n’entrais pas dans mon bureau, je le traversais au pas de charge, je bondissais dans le couloir – partout où me poussait mon énergie. Je disais que ça m’aidait à penser. Me joindre au téléphone relevait du miracle.

Mais un mardi matin, ça s’est passé autrement. Vers 11h, je venais de mettre un point final à un livre pour enfants qui m’avait occupé trois mois. Tout était bouclé – la relecture des épreuves, les diagrammes, les illustrations. J’étais dans mon bureau, savourant ce moment que j’appelle parfois mes «vacances intérieures» (une journée ou deux avant de reprendre un nouveau projet et durant lesquelles je ne fais pas grand-chose).

Le téléphone a sonné. Ma mère. Pour une fois, elle avait réussi à me joindre et, pour une fois, j’avais le temps de parler. Alors nous avons parlé. Du livre, de la routine à la maison, de son adaptation dans sa nouvelle résidence pour personnes âgées, à Ottawa. Juste un autre épisode de cette longue conversation qu’elle et moi entretenions depuis avant même que je ne sache m’exprimer. Le lendemain, elle a été hospitalisée. Jeudi, elle était inconsciente. Dimanche, elle est morte.

Alors, et si…? Et si je n’avais pas terminé ce livre? Et si je n’avais pas été dans mon bureau? Et si je n’avais pas eu le temps de lui parler? Une minute avant ou après et qui sait? Nous n’aurions peut-être pas eu cette dernière conversation. Nous n’avons rien dit de très profond – c’est le dialogue, pas le contenu, qui compte. Et je lui en suis reconnaissant.

— Ian Coutts, Kingston

