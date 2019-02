Famille

11 façons de retrouver la passion de la lune de miel

Au début, vous étiez avide de découvrir l’autre, ce qu’il désire et le fait vibrer. Quelques années ou quelques décennies plus tard, la passion a bien diminué. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez raviver la flamme. Voici comment.

1 / 11 the goatman/Shutterstock Encouragez votre partenaire à avoir une passion La recherche montre que notre attirance pour l’autre grandit quand notre partenaire se trouve dans son élément et en confiance. Ça peut arriver aussi bien quand il joue de la trompette que lorsqu’il fait le codage d’un nouveau programme, qu’elle danse le flamenco ou qu’elle peint des aquarelles. Quelles que soient vos passions personnelles, soutenez-vous mutuellement et encouragez l’autre à continuer dans cette voie. « Identifiez son domaine d’excellence et regardez votre partenaire d’un nouvel œil, comme si vous étiez étrangers et que vous vous rencontriez pour la première fois », suggère la consultante en santé sexuelle Celeste Holbrook. Connaître son partenaire par coeur n’est pas du tout ennuyeux! Consultez ces 20 bons côtés d’être un vieux couple.

2 / 11 ISTOCK/GEORGIJEVIC Passez du temps l’un sans l’autre Ça peut sembler paradoxal, mais la meilleure chose à faire est de ne pas passer chaque seconde de votre vie collés l’un à l’autre : c’est bon pour le désir. « C’est particulièrement important pour les couples qui passent trop de temps ensemble », explique la sexologue Dawn Michael, auteure du livre My Husband Won’t Have Sex With Me. « Dans les couples où l’un des deux part en voyage d’affaires de temps à autre, c’est plus facile parce que l’absence donne de la distance à la relation : l’attente leur donne envie de se voir et ils peuvent mieux apprécier l’autre. » Si vous travaillez aux mêmes heures et que vous faites tout ensemble, faites l’effort de rencontrer un ou une amie deux fois par mois ou pour vous planifier un court voyage avec un groupe de connaissances. Ça vous évitera de perdre ce besoin de revoir l’autre. Suivez ces conseils de couple sexuellement épanouis pour raviver la passion.